नई दिल्लीः यशस्वी जायसवाल 175 रन बनाकर रन आउट हो गए। यशस्वी जायसवाल इसके साथ खास क्लब में शामिल हुए। इस क्लब में संजय मांजरेकर, राहुल द्रविड़ और विजय हजारे हैं। जायसवाल ने 258 गेंद में 22 चौके की मदद से 175 रन बनाए। भारत के बल्लेबाजी कोच सितांशु कोटक ने जायसवाल की शानदार पारी की तारीफ करते हुए कहा कि उनकी दृढ़ता और संयमित बल्लेबाजी सबसे ज्यादा प्रभावित किया। दूसरे टेस्ट में जायसवाल बिना ज्यादा आक्रामक हुए दिन की शुरुआत से अंत तक पूरी तरह नियंत्रण में दिखे।

IND vs WI: भारत के लिए सर्वोच्च व्यक्तिगत स्कोर रन-आउट के साथ समाप्त-

218 संजय मांजरेकर बनाम पाक लाहौर 1989

217 राहुल द्रविड़ बनाम इंग्लैंड द ओवल 2002

180 राहुल द्रविड़ बनाम ऑस्ट्रेलिया कोलकाता 2001

175 यशस्वी जायसवाल बनाम वेस्टइंडीज दिल्ली 2025

155 विजय हजारे बनाम इंग्लैंड मुंबई बीएस 1951

144 राहुल द्रविड़ बनाम एसएल कानपुर 2009।

2024 के बाद से किसी घरेलू टेस्ट के पहले दिन भारत की बल्लेबाजी-

336/6 बनाम इंग्लैंड विशाखापट्टनम

326/5 बनाम इंग्लैंड राजकोट

339/6 बनाम बांग्लादेश चेन्नई

46 ऑलआउट बनाम न्यूजीलैंड बेंगलुरु

318/2 बनाम वेस्टइंडीज दिल्ली

कोटक से जब पूछा गया कि उनकी नजर में सबसे खास क्या रहा तो उन्होंने कहा, ‘‘ जिस तरह से उन्होंने पारी को आगे बढाई वह शानदार था। उन्होंने खुद को पिच हिसाब से ढाल लिया, गेंद की उछाल और गति को देखते हुए उन्होंने जो शॉट्स चुने, वे बेहतरीन थे।’’ सौराष्ट्र के इस बायें हाथ के पूर्व बल्लेबाज ने कहा कि जायसवाल अहमदाबाद टेस्ट में 36 रन पर आउट होने के बाद थोड़ा निराश थे।

इस बार बड़ा स्कोर बनाने के लिए बेहद संकल्पबद्ध थे। उन्होंने कहा, ‘‘मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह रही कि वो बड़ी पारी को लेकर कितने दृढ़ निश्चयी थे।’’ कोटक इस बात से सबसे ज्यादा प्रभावित दिखे कि जायसवाल ने जरूरत से ज्यादा आक्रामक हुए बिना सही शॉट्स का चुनाव करके गेंदबाजों पर दबाव बनाया।

उन्होंने कहा, ‘‘ यह उनकी दृढ़ता और आत्मविश्वास का ही नतीजा है कि बिना बहुत आक्रामक हुए भी वो 173 रन बनाकर नाबाद हैं। यह दिखाता है कि उन्होंने कितनी संतुलित और परिपक्व बल्लेबाजी की है।’’ उन्होंने कहा, ‘‘ ऐसे खिलाड़ी परिस्थितियों को समझते हैं। वह पिच की उछाल और गेंदबाजों को समझ कर रन बनाते हैं। उन्होंने इसी अंदाज में बल्लेबाजी की।’

कोटक ने कहा कि सलामी बल्लेबाज लोक राहुल थोड़े बदकिस्मत रहे लेकिन पिच क्यूरेटर ने काफी अच्छा काम किया है। जब वह बल्लेबाजी कर रहे थे, तो क्या आप में से किसी को लगा कि वह दबाव में हैं?’’ उन्होंने कहा,‘‘ मुझे लगता है कि वह मानसिक रूप से बहुत मजबूत खिलाड़ी हैं। आप उन्हें कभी दबाव में नहीं देखेंगे, आप उन्हें कभी अपनी खेलने की शैली बदलते नहीं देखेंगे।