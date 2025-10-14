2002 से 2025, प्रतिद्वंद्वी के खिलाफ लगातार टेस्ट सीरीज जीत, वेस्टइंडीज़ को 10 बार हराया, दिल्ली टेस्ट में कई रिकॉर्ड

IND vs WI Highlights: भारत ने सलामी बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल (175) और कप्तान शुभमन गिल (नाबाद 129) के शतकों की मदद से पहली पारी पांच विकेट पर 518 रन बनाकर समाप्त घोषित की थी।

By सतीश कुमार सिंह | Updated: October 14, 2025 11:04 IST2025-10-14T10:57:30+5:302025-10-14T11:04:23+5:30

IND vs WI Highlights Most consecutive Test series wins against an opposition 10 India vs West Indies 2002-25 | 2002 से 2025, प्रतिद्वंद्वी के खिलाफ लगातार टेस्ट सीरीज जीत, वेस्टइंडीज़ को 10 बार हराया, दिल्ली टेस्ट में कई रिकॉर्ड

photo-bcci

Highlightsसलामी बल्लेबाज केएल राहुल 58 रन बनाकर नाबाद रहे। भारत ने आखिर में तीन विकेट पर 124 रन बनाए। जीत के लिए केवल 58 रन की जरूरत थी।

नई दिल्लीः भारत ने सीरीज 2-0 से अपने नाम की और विश्व टेस्ट चैम्पियनशिप में अपने अंकतालिका में 12 महत्वपूर्ण अंक जोड़े। क्रेग ब्रैथवेट के बाद रोस्टन चेज अपने पहले पांच टेस्ट मैच हारने वाले दूसरे वेस्टइंडीज़ कप्तान हैं। भारत में वेस्टइंडीज़ का भारत के खिलाफ मौजूदा हार का सिलसिला तब शुरू हुआ, जब डैरेन सैमी कप्तान थे और वर्तमान में वे उनके कोच हैं। भारत ने दूसरे और अंतिम क्रिकेट टेस्ट मैच के पांचवें दिन मंगलवार को यहां वेस्टइंडीज को सात विकेट से हराकर दो मैच की सीरीज में क्लीन स्वीप किया।

भारत ने 121 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए पांचवें दिन एक विकेट पर 63 रन से अपनी पारी आगे बढ़ाई। 58 रन की जरूरत थी। भारत ने तीन विकेट पर 124 रन बनाए। सलामी बल्लेबाज केएल राहुल 58 रन बनाकर नाबाद रहे। भारत ने सलामी बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल (175) और कप्तान शुभमन गिल (नाबाद 129) के शतकों की मदद से पहली पारी पांच विकेट पर 518 रन बनाकर समाप्त घोषित की थी।

IND vs WI Highlights: किसी भी प्रतिद्वंद्वी के खिलाफ लगातार सबसे ज़्यादा टेस्ट सीरीज़ जीत-

10 भारत बनाम वेस्टइंडीज़ (2002-25)*

10 दक्षिण अफ्रीका बनाम वेस्टइंडीज़ (1998-24)

9 ऑस्ट्रेलिया बनाम वेस्टइंडीज़ (2000-22)

8 ऑस्ट्रेलिया बनाम इंग्लैंड (1989-2003)

8 श्रीलंका बनाम ज़िम्बाब्वे (1996-20)।

जिसके जवाब में वेस्टइंडीज की टीम 248 रन ही बना पाई थी और उसे फॉलोऑन करना पड़ा था। वेस्टइंडीज की दूसरी पारी में जॉन कैम्पबेल (199 गेंदों पर 115 रन) और शाई होप (214 गेंदों पर 103 रन) ने तीसरे विकेट के लिए 177 रन की साझेदारी की जिससे उसकी टीम 390 रन बनाने में सफल रही। भारत ने अहमदाबाद में खेला गया पहला टेस्ट में पारी और 140 रन से जीता था।

IND vs WI Highlights: भारत में भारत के खिलाफ लगातार सबसे ज़्यादा हार-

7 ऑस्ट्रेलिया (2008-13)

6 श्रीलंका (1986-94)

6 न्यूज़ीलैंड (2010-16)

6 वेस्टइंडीज़ (2013-25) *।

IND vs WI Highlights:  टेस्ट मैचों में किसी विरोधी टीम के खिलाफ सबसे लंबा अपराजित क्रम-

47 इंग्लैंड बनाम न्यूज़ीलैंड (1930-75)

30 इंग्लैंड बनाम पाकिस्तान (1961-82)

29 वेस्टइंडीज़ बनाम इंग्लैंड (1976-88)

27 भारत बनाम वेस्टइंडीज़ (2002-23)*

24 ऑस्ट्रेलिया बनाम दक्षिण अफ्रीका (1911-52)

24 वेस्टइंडीज़ बनाम भारत (1948-71)।

Open in app
टॅग्स :West Indies Cricket TeamTeam IndiaShubman Gilldelhiवेस्टइंडीज क्रिकेट टीमटीम इंडियाशुभमन गिलदिल्ली