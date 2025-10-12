IND vs WI Highlights: 15 मैच में 5 बार 5 विकेट?, कुलदीप यादव ने रचा इतिहास, वेस्टइंडीज के खिलाफ विश्व रिकॉर्ड

Highlights कुलदीप सिर्फ़ 15 टेस्ट मैचों में ही यह मुकाम हासिल कर पाए थे। तीसरे दिन वेस्टइंडीज को 81.5 ओवर में 248 रन पर ढेर कर दिया। पांच विकेट झटकर वेस्टइंडीज की पहली पारी को समेटने में अहम भूमिका निभाई।

IND vs WI Highlights: भारतीय क्रिकेट टीम के स्पिनर कुलदीप यादव ने रविवार को वेस्टइंडीज के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच के तीसरे दिन शानदार पारी में पांच विकेट लेकर इतिहास रच दिया। कुलदीप टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज़ 5 बार पारी में पांच विकेट लेने वाले बाएं हाथ के कलाई के स्पिनर बन गए। सबसे लंबे प्रारूप में पांच बार पारी में पांच विकेट लेने का रिकॉर्ड है, जो इंग्लैंड के जॉनी वार्डल के बाद किसी भी बाएं हाथ के कलाई के स्पिनर द्वारा सबसे ज़्यादा है। हालाँकि, वार्डल ने यह उपलब्धि 28 मैचों में हासिल की थी, जबकि कुलदीप सिर्फ़ 15 टेस्ट मैचों में ही यह मुकाम हासिल कर पाए थे।

IND vs WI Highlights: बाएं हाथ के कलाई के स्पिनरों द्वारा सर्वाधिक पांच विकेट-

(टेस्ट) 5 - कुलदीप यादव (15 टेस्ट)

5 - जॉनी वार्डल (28)

4 - पॉल एडम्स (45)।

कुलदीप यादव ने शानदार गेंदबाजी करते हुए 82 रन देकर 5 विकेट लिए, जो इस प्रारूप में उनका पाँचवाँ पाँच विकेट हॉल है। इस तरह भारत ने रविवार को अरुण जेटली स्टेडियम में दूसरे और अंतिम टेस्ट के तीसरे दिन वेस्टइंडीज को 81.5 ओवर में 248 रन पर ढेर कर दिया। यादव ने अपनी कलात्मकता का नजारा पेश करते हुए पांच विकेट झटकर वेस्टइंडीज की पहली पारी को समेटने में अहम भूमिका निभाई।

वेस्टइंडीज की पहली पारी 81.5 ओवर में 248 रन पर सिमटी। पहली पारी में 270 रन की बढ़त होने के कारण मुख्य कोच गौतम गंभीर और कप्तान शुभमन गिल ने वेस्टइंडीज को फालोऑन करने को कहा। कुलदीप ने जेडेन सील्स को पगबाधा कर टेस्ट करियर में 15वीं बार पांच विकेट पूरे किये। दिन के शुरुआती सत्र में कुलदीप ने अपनी फिरकी के जादू से वेस्टइंडीज के मध्यक्रम को झकझोर दिया।