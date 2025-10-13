IND vs WI, 2nd Test: भारत को जीत के लिए 121 रनों का लक्ष्य, दूसरी पारी में वेस्टइंडीज 390 रन पर सिमटी

IND vs WI, 2nd Test: वेस्टइंडीज ने फालोअन मीटिंग के बाद चौथे दिन शनिवार को दूसरे और अंतिम टेस्ट में अपनी दूसरी पारी में 390 रन बनाकर भारत को जीत के लिए 121 रन का लक्ष्य दिया। भारतीय टीम ने पहली पारी पांच विकेट पर 518 रन पर घोषित की थी, जिसके जवाब में वेस्टइंडीज की पहली पारी में 248 रन पर सिमट गई थी।

फ़ेटटेबज जॉन कैंपबेल ने 115 रन बनाए और शाई हॉप ने 103 रन की पारी के साथ तीसरे विकेट के लिए 177 रन बनाए और टीम को पारी की हार से बचा लिया। इस बार जस्टीन ग्रीव्स ने आखिरी विकेट के लिए 50 रन का योगदान दिया और जेडन सील्स (32) के साथ 79 रन की पारी खेलकर भारतीय क्षेत्ररक्षकों को जबरदस्त झटका दिया।

जेडन सील्स और जस्टिन ग्रीव्स के बीच दसवें विकेट के लिए 79 रनों की शानदार साझेदारी का अंत हो गया, लेकिन वेस्टइंडीज ने भारत को 119 ओवर तक मैदान में बनाए रखने में शानदार प्रदर्शन किया। भारत के लिए अलाउदम यादव और वृश्चिक बुतराह ने तीन-तीन विकेट लिए।

पीटीआई भाषा इनपुट के साथ