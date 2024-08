IND vs SL, ODI Series: भारत के खिलाफ वनडे सीरीज से पहले श्रीलंका को लगा तगड़ा झटका, दो खतरनाक गेंदबाज हुए बाहर

Highlights तेज गेंदबाज दिलशान मदुशंका और मथीशा पथिराना वनडे सीरीज से बाहर अनकैप्ड तेज गेंदबाज मोहम्मद शिराज और ईशान मलिंगा को टीम में शामिल सीरीज की शुरुआत से पहले ही दुशमंथा चमीरा और नुवान तुषारा चोटिल

IND vs SL, ODI Series: श्रीलंका के तेज गेंदबाज दिलशान मदुशंका और मथीशा पथिराना 02 अगस्त से शुरू हो रही भारत वनडे सीरीज से बाहर हो गए हैं। श्रीलंका की मुश्किलें और बढ़ गई हैं, क्योंकि टी20 सीरीज की शुरुआत से पहले ही दुशमंथा चमीरा और नुवान तुषारा चोटिल हो गए हैं। अनकैप्ड तेज गेंदबाज मोहम्मद शिराज और ईशान मलिंगा को वनडे टीम में शामिल किया गया है।

कुसल जनिथ परेरा, प्रमोद मदुशन और जेफरी वेंडरसे को स्टैंडबाय के तौर पर श्रीलंका वनडे टीम में शामिल किया गया है। श्रीलंका क्रिकेट (एसएलसी) ने मीडिया रिलीज में बताया कि मदुशंका को फील्डिंग अभ्यास सत्र के दौरान ग्रेड 2, बाएं हैमस्ट्रिंग की चोट लगी है, जबकि पथिराना को 30 जुलाई को कैंडी में तीसरे टी20 मैच के दौरान कैच लेने के लिए डाइव करते समय दाएं कंधे में हल्की मोच आई है।

