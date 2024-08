IND vs SL 3rd ODI: 35.2 ओवर में 171 पर 1 विकेट और 50 ओवर में 248 रन, 88 गेंद और 77 रन, फिर से वही कहानी

Highlights IND vs SL live score, 3rd ODI: पथुम निसांका ने 45 रन की पारी खेली। IND vs SL live score, 3rd ODI: अविष्का फर्नांडो ने 96, कुसाल मेंडिस ने 59 बनाए। IND vs SL live score, 3rd ODI: भारत की तरफ से रियान पराग ने 03 विकेट चटकाए।

IND vs SL live score, 3rd ODI: श्रीलंका ने भारत के खिलाफ तीसरे और अंतिम एकदिवसीय अंतरराष्ट्रीय मुकाबले में बुधवार को यहां सात विकेट पर 248 रन बनाए। श्रीलंका की ओर से अविष्का फर्नांडो ने 96, कुसाल मेंडिस ने 59 जबकि पथुम निसांका ने 45 रन की पारी खेली। भारत की तरफ से रियान पराग ने तीन विकेट चटकाए। यह सीरीज का सबसे बड़ा स्कोर है। एक समय ऐसा लग रहा था कि श्रीलंका की टीम 280-290 स्कोर बना लेगी। लेकिन फिर से वही कहानी दोहराई गई। 35.2 ओवर में श्रीलंका ने एक विकेट पर 171 बना लिए थे। लेकिन फिर विकेट की पतझड़ लग गई।

30th ODI half century for Kusal Mendis! #SLvINDpic.twitter.com/FW5iF1i8lT — Sri Lanka Cricket 🇱🇰 (@OfficialSLC) August 7, 2024

Avishka Fernando, Kusal Mendis make half-centuries as Sri Lanka post the highest total in the series 👏#SLvIND 📝: https://t.co/CKfBEwGybQpic.twitter.com/4IBqo7Nx05 — ICC (@ICC) August 7, 2024

Sri Lanka set a target of 249 for India! 🏏🇱🇰 The stage is set for a thrilling defense. Let's bring it home and clinch the series! 💪 #SLvINDpic.twitter.com/oIeOTU2Kvu — Sri Lanka Cricket 🇱🇰 (@OfficialSLC) August 7, 2024

The fight for the pole position is on! 🔥



India’s top three are in for a close contest in the ICC Men’s ODI Player Rankings 🤜🤛



🔗: https://t.co/pxvVKgQN6Lpic.twitter.com/YgBOPDH8ID — ICC (@ICC) August 7, 2024

50 ओवर में श्रीलंका ने 7 विकेट पर 248 रन बना सकी। अंतिम 88 गेंद में 77 रन जोड़े और 6 विकेट निकल गए। पहले मैच में 230 रन, दूसरे में 240 और तीसरे एकदिवसीय मैच में 248 रन बने। यह बल्लेबाजी के लिए सबसे अच्छी पिच लग रही थी। भारतीय स्पिनरों को 20-30 ओवरों के अधिकांश समय में अधिक सहायता नहीं मिली।

श्रीलंका के शीर्ष तीन खिलाड़ियों को पारी संवारने का मौका मिला। निसांका और अविष्का ने पहले विकेट के लिए 89 रन जोड़े और जहां अविष्का अपने अर्धशतक से चूक गए। अविष्का अपने शतक से चार रन पीछे रह गए। कुसल मेंडिस को लय हासिल करने के लिए संघर्ष करना पड़ा, लेकिन अविष्का के आउट होने के बाद वह टिके रहे और अंतिम छोर पर बाउंड्री हासिल की।

श्रीलंका को आखिरी 3 ओवरों में 31 रन मिले और यह गेम-चेंजर हो सकता है। भारत को लक्ष्य का पीछा करने में संघर्ष करना पड़ा और यह भी आसान नहीं होगा। पारी स्पिनरों को मदद मिली और श्रीलंका को भी इसकी उम्मीद होगी।