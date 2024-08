IND vs SL: सांस रोकने वाला मुकाबला, शिवम दुबे की पारी बेकार गई, मैच हुआ टाई, असलांका ने किया कमाल

Highlights जब सिर्फ 1 रन चाहिए थे तब दुबे आउट हुए श्रीलंका ने आठ विकेट पर 230 रन बनाये थे जवाब में भारतीय टीम ने भी 10 विकेट खोकर 230 रन बनाए

IND vs SL Live Score, 1st ODI: कोलंबो में खेले जा रहे पहले एकदिवसीय अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैच में श्रीलंका ने सलामी बल्लेबाज पाथुम निसांका (56 रन) और निचले क्रम में दुनिथ वेलालागे (नाबाद 67 रन) के संयमित अर्धशतकों की मदद से आठ विकेट पर 230 रन बनाये थे। जवाब में भारतीय टीम ने भी 10 विकेट खोकर 230 रन बनाए। मैच इस तरह से टाई हो गया। निचले क्रम में शिवम दुबे ने शानदार पारी खेली। एक समय भारतीय टीम बेहद संकट में थी लेकिन दुबे और सिराज ने सूज-बूझ से खेलते हुए टीम को लक्ष्य तक पहुंचा दिया था। दुबे 25 रन बनाकर आउट हुए। जब सिर्फ 1 रन चाहिए थे तब दुबे आउट हुए। इसके बाद अर्शदीप भी आउट हो गए।

A thrilling start to the #SLvIND ODI series.



The First ODI ends in a tie.



Scorecard ▶️ https://t.co/4fYsNEzggf#TeamIndiapic.twitter.com/ILQvB1FDyk