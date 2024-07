VIDEO: रवि बिश्नोई ने तोड़ी श्रीलंका की कमर, बल्लेबाजों की निकाल दी हवा, विकेट उखाड़ फेंके

Highlights IND vs SL 2nd T20 Highlights Video: भारत बनाम श्रीलंका लाइव मैच वीडियो हाइलाइट्स IND vs SL Video Highlights: श्रीलंका ने भारत के खिलाफ खड़ा किया 161 रनों का पहाड़

IND vs SL 2nd T20 Video Highlights: श्रीलंका ने तीन मैचों की श्रृंखला के दूसरे टी20 अंतरराष्ट्रीय में रविवार को यहां भारत के खिलाफ पहले बल्लेबाजी करते हुए नौ विकेट पर 161 रन बनाये। श्रीलंका के लिए कुशल परेरा ने 53 और पथुम निसंका ने 32 रन का योगदान दिया। भारत के लिए रवि बिश्नोई ने तीन विकेट लिये।

.@bishnoi0056 tears through the Sri Lankan batting lineup, finishing with impressive figures of 3/26



Watch the action from #SLvIND LIVE now on Sony Sports Ten 1, Sony Sports Ten 3, Sony Sports Ten 4 & Sony Sports Ten 5 🙌 🔥

भारतीय गेंदबाज रवि बिश्नोई ने चार ओवर में 26 रन देकर 3 विकेट झटके, मैच में लगातार 2 विकेट झटककर रवि ने श्रीलंका बल्लेबाजों को बेकफुट पर लाकर रख दिया था।

.@hardikpandya7 strikes, sending Kamindu Mendis packing with an outstanding low catch by @rinkusingh235 🤩



Watch the action from #SLvIND LIVE now on Sony Sports Ten 1, Sony Sports Ten 3, Sony Sports Ten 4 & Sony Sports Ten 5 🙌 🔥

वहीं टीम इंडिया के आलराउंडर हार्दिक पंड्या ने 2 ओवर में 2 विकेट झटकर टीम को सफलता दिलाई और मात्र 23 रन दिए।