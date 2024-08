VIDEO: रोहित शर्मा की तूफानी फिफ्टी, 29 गेंदों में ठोके 50 रन, 5 चौके 3 छक्के...

Highlights Ind vs SL 2nd ODI Rohit Sharma Half Century: रोहित शर्मा की तूफानी फिफ्टी, 29 गेंदों में ठोके 50 रन, 5 चौके 3 छक्के India vs Sri Lanka Score: भारत के सामने जीत के लिए 241 रनों का लक्ष्य

Ind vs SL 2nd ODI, Rohit Sharma Half Century in 29 balls: भारत-श्रीलंका दूसरे वनडे मैच में रोहित शर्मा ने 29 गेंदों में अर्धशतक लगाया है, श्रीलंका के गेंदबाजों पर हिटमैन बल्ले से आग बरसा रहे हैं, उनके साथ क्रीज पर शुभमन गिल है, रोहित शर्मा ने 29 गेंदों में 5 चौके और 3 छक्कों की मदद से अपना अर्धशतक पूरा किया है

An explosive 5️⃣0️⃣ for the Indian Captain 💥💥



Watch the action from #SLvIND LIVE now on Sony Sports Ten 1, Sony Sports Ten 3, Sony Sports Ten 4 & Sony Sports Ten 5 📺#SonySportsNetwork#RohitSharma | @ImRo45pic.twitter.com/Psmp9kcuDO