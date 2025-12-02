IND vs SA: कोहली और रोहित ने दूसरे वनडे से पहले दिखाई धुआंधार तैयारी

IND vs SA: दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ बुधवार को होने वाले दूसरे वन से पहले दिग्गज भारतीय बल्लेबाज विराट कोहली और रोहित शर्मा ने अभ्यास सत्र में थ्रो-डाउन विशेषज्ञों के खिलाफ जमकर अभ्यास किया।

By संदीप दाहिमा | Updated: December 2, 2025 20:41 IST

IND vs SA Virat kohli Rohit Sharma Training session Before Second Odi | IND vs SA: कोहली और रोहित ने दूसरे वनडे से पहले दिखाई धुआंधार तैयारी

IND vs SA: कोहली और रोहित ने दूसरे वनडे से पहले दिखाई धुआंधार तैयारी

HighlightsIND vs SA: कोहली और रोहित ने दूसरे वनडे से पहले दिखाई धुआंधार तैयारी

IND vs SA: दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ बुधवार को होने वाले दूसरे वन से पहले दिग्गज भारतीय बल्लेबाज विराट कोहली और रोहित शर्मा ने अभ्यास सत्र में थ्रो-डाउन विशेषज्ञों के खिलाफ जमकर अभ्यास किया। अगले एकदिवसीय विश्व कप (2027) तक रोहित और कोहली के टीम में बने रहने की चर्चाओं के बीच इन दोनों दिग्गजों ने मंगलवार को इस सत्र में थ्रो-डाउन विशेषज्ञों के खिलाफ नेट में पूरी शिद्दत से बल्लेबाजी की। कोहली इस दौरान शानदार लय में दिये। उन्होंने थ्रो-डाउन विशेषज्ञ रघु (दायें हाथ) और नुवान सेनेविरत्ने (बायें हाथ) के खिलाफ कुछ करारे प्रहार किये। कुछ मौकों पर गेंद उनके बल्ले के करीब से निकल गयी लेकिन ज्यादातर मौके पर वह गेंद पर शानदार प्रहार करने में सफल रहे। मुख्य कोच गौतम गंभीर इस दौरान भारतीय टीम के दोनों नेट पर नजर रखे थे।

कोहली अपना सत्र पूरा करने के बाद अपने दोनों बल्ले को कंधों पर रख गंभीर से कुछ भी बोले बिना ही आगे बढ़ गए। पिछले कुछ दिनों से भारतीय क्रिकेट से जुड़े घटनाक्रमों पर नजर रखने वालों के लिए, यह कई पहलुओं वाला एक नजारा रहा होगा। कोहली के ड्रेसिंग रूम जाने के थोड़े समय बाद रोहित भी ड्रेसिंग रूम की ओर बढ़े लेकिन उन्होंने थोड़ी देर रुक कर गंभीर से बातचीत की। भारतीय अभ्यास सत्र का केंद्र निश्चित रूप से रोहित और कोहली रहे लेकिन अन्य खिलाड़ियों ने भी इस सत्र में खूब पसीना बहाया। टेस्ट श्रृंखला में बुरी तरह से हार का सामना करने के बाद भारत तीन मैचों की वनडे श्रृंखला में 1-0 से आगे है और टीम बल्लेबाजी के लिए माकूल परिस्थितियों में टीम इस मैच को जीतकर अजेय बढ़त लेना चाहेगी। यशस्वी जायसवाल ने बड़े शॉट खेलने का अभ्यास किया तो वही ऋषभ पंत ने सत्र के आखिर में बल्लेबाजी अभ्यास करने वालों में शामिल थे।

