4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,6 तिलक वर्मा की 73 रनों की शानदार पारी, पांचवा टी20 मैच

Highlightsतिलक वर्मा की 73 रनों की शानदार पारी, पांचवा टी20 मैच
IND vs SA Live Score, 5th T20I: नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेले जा रहे पांचवें और निर्णायक टी20 मैच में भारत ने साउथ अफ्रीका के सामने जीत के लिए 232 रन का बड़ा लक्ष्य रखा। टीम इंडिया को इस मजबूत स्कोर तक पहुंचाने में तिलक वर्मा और हार्दिक पंड्या की शानदार पारियों ने अहम भूमिका निभाई।
भारतीय टीम की शुरुआत के बाद स्कोर 115 रन पर तीन विकेट गिर चुके थे। इसके बाद हार्दिक पंड्या और तिलक वर्मा ने पारी को संभालते हुए तेजी से रन बनाए। दोनों ने मिलकर 44 गेंदों में 105 रन की अहम साझेदारी की, जिससे भारत का स्कोर 200 रन के पार पहुंच गया।
हार्दिक पंड्या ने आक्रामक बल्लेबाजी करते हुए सिर्फ 25 गेंदों में 63 रन बनाए। उनकी इस पारी में पांच छक्के और पांच चौके शामिल रहे। वहीं तिलक वर्मा ने संयम और आक्रामकता का अच्छा संतुलन दिखाते हुए 42 गेंदों पर 73 रन बनाए, जिसमें 10 चौके और एक छक्का शामिल था।