IND vs SA T20 Live Score Today: भारत बनाम साउथ अफ्रीका लाइव स्कोर, मैच अपडेट, प्लेइंग 11, पिच रिपोर्ट

India vs South Africa Live Score: आज भारत और साउथ अफ्रीका के बीच खेला जा रहा T20 मुकाबला क्रिकेट फैंस के लिए बेहद रोमांचक होने वाला है। मैच उड़ीसा के बाराबती स्टेडियम में खेला जा रहा है, इस लाइव ब्लॉग में आपको मिलेगा हर गेंद का अपडेट, लाइव स्कोर, आउट की जानकारी, चौके-छक्के, पावरप्ले रिपोर्ट और मैच का हर बड़ा मोमेंट।

IND vs SA T20 Live Score Today: आज भारत और साउथ अफ्रीका के बीच खेला जा रहा T20 मुकाबला क्रिकेट फैंस के लिए बेहद रोमांचक होने वाला है। मैच उड़ीसा के बाराबती स्टेडियम में खेला जा रहा है, इस लाइव ब्लॉग में आपको मिलेगा हर गेंद का अपडेट, लाइव स्कोर, आउट की जानकारी, चौके-छक्के, पावरप्ले रिपोर्ट और मैच का हर बड़ा मोमेंट।  मैच से पहले भारतीय टीम के कप्तान सूर्यकुमार यादव ने विकेट को लेकर अपनी राय साझा की। उन्होंने बताया कि उन्होंने अब तक पिच को करीब से नहीं देखा है, लेकिन उन्हें उम्मीद है कि यह खेलने के लिए अनुकूल होगी। सूर्यकुमार ने यह भी कहा कि आम तौर पर काली मिट्टी की पिच बेहतर मानी जाती है, हालांकि उनके अनुसार लाल मिट्टी की विकेट भी अच्छी साबित हो सकती है। उन्होंने आगे कहा कि लाल मिट्टी की पिच पर तेज गेंदबाजों को अतिरिक्त मदद मिल सकती है, जो मुकाबले को और रोमांचक बना सकती है।

 

