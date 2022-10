IND vs SA: साउथ अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए भारतीय टीम का ऐलान, इस खिलाड़ी को बनाया कप्तान, देखें लिस्ट

Highlights शिखर धवन को कप्तान और श्रेयस अय्यर डिप्टी कप्तान नियुक्त किया गया है। पहला वनडे मैच 6 अक्टूबर को लखनऊ में खेला जाएगा। दूसरा वनडे 9 अक्टूबर और तीसरा और अंतिम मैच 11 अक्टूबर को दिल्ली में खेला जाएगा।

IND vs SA: साउथ अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए भारतीय टीम का ऐलान कर दिया गया है। शिखर धवन को कप्तान और श्रेयस अय्यर को उप कप्तान नियुक्त किया गया है। कप्तान रोहित शर्मा सहित कई खिलाड़ियों को आराम दिया गया है। सीरीज में कई युवाओं खिलाड़ी को मौका दिया गया है।

बल्लेबाज रजत पाटीदार और गेंदबाज मुकेश कुमार को दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ आगामी वनडे सीरीज के लिये भारतीय टीम में शामिल किया गया है। जो खिलाड़ी विश्व कप में हिस्सा हैं, वह अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज नहीं खेलेंगे। टीम इंडिया 6 अक्टूबर को टी20 विश्व कप के लिए ऑस्ट्रेलिया जाएगी। पहला मुकाबला पाकिस्तान से 23 अक्टूबर को है।

India's squad for ODI series against South Africa announced. Shikhar Dhawan named captain, Shreyas Iyer to be his deputy



