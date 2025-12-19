IND vs SA Live Score, 5th T20I: भारत का स्कोर 56/0, अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम से पल-पल अपडेट

HighlightsIND vs SA आज का मैच लाइव, अहमदाबादIND vs SA Live Score Today: 5वां T20I भारत बनाम साउथ अफ्रीका, लाइव ब्लॉग
IND vs SA Live Score: भारत और साउथ अफ्रीका के बीच पांचवां टी20 मुकाबला आज अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जा रहा है। साउथ अफ्रीका ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है। यह मैच दोनों टीमों के लिए बेहद अहम माना जा रहा है। मुकाबले का लाइव टेलीकास्ट स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पर किया जा रहा है, जबकि लाइव स्ट्रीमिंग जियोहॉटस्टार पर उपलब्ध है। इस मैच से जुड़ी हर छोटी-बड़ी अपडेट के लिए बने रहें।
19 Dec, 25 : 07:27 PM
IND vs SA Live Score, 5th T20I: भारत का स्कोर 56/0
19 Dec, 25 : 07:24 PM
IND vs SA Live Score, 5th T20I: भारत का स्कोर 41/0
19 Dec, 25 : 07:23 PM
19 Dec, 25 : 06:43 PM
एक ऐसा पल जिसने #TeamIndia को गौरव दिलाया! ✨🏆#T20WorldCup 7 FEB से शुरू हो रहा है!
19 Dec, 25 : 06:41 PM
IND vs SA Live Score, 5th T20I: भारत-साउथ अफ्रीका की प्लेइंग 11
19 Dec, 25 : 06:40 PM
IND vs SA Live Score, 5th T20I: साउथ अफ्रीका ने टॉस जीतकर गेंदबाजी चुनी, देखें भारत-साउथ अफ्रीका लाइव मैच अपडेट