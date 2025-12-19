IND vs SA Live Score, 5th T20I: भारत का स्कोर 56/0, अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम से पल-पल अपडेट

Highlights IND vs SA आज का मैच लाइव, अहमदाबाद IND vs SA Live Score Today: 5वां T20I भारत बनाम साउथ अफ्रीका, लाइव ब्लॉग

IND vs SA Live Score: भारत और साउथ अफ्रीका के बीच पांचवां टी20 मुकाबला आज अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जा रहा है। साउथ अफ्रीका ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है। यह मैच दोनों टीमों के लिए बेहद अहम माना जा रहा है। मुकाबले का लाइव टेलीकास्ट स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पर किया जा रहा है, जबकि लाइव स्ट्रीमिंग जियोहॉटस्टार पर उपलब्ध है। इस मैच से जुड़ी हर छोटी-बड़ी अपडेट के लिए बने रहें।



19 Dec, 25 : 07:27 PM IND vs SA Live Score, 5th T20I: भारत का स्कोर 56/0 For his brisk 6⃣1⃣* (45) in the semi-final, Vihaan Malhotra is adjudged the Player of the Match 👏👏



Scorecard ▶️ https://t.co/C7k4wXuH0P#MensU19AsiaCup2025pic.twitter.com/HTcbzvPyQB — BCCI (@BCCI) December 19, 2025

19 Dec, 25 : 07:24 PM IND vs SA Live Score, 5th T20I: भारत का स्कोर 41/0 5TH T20I. 3.3: Ottniel Baartman to Sanju Samson 4 runs, India 35/0 https://t.co/kw4LKLNSl3#TeamIndia#INDvSA#5thT20I@IDFCfirstbank — BCCI (@BCCI) December 19, 2025

19 Dec, 25 : 06:43 PM एक ऐसा पल जिसने #TeamIndia को गौरव दिलाया! ✨🏆#T20WorldCup 7 FEB से शुरू हो रहा है! A moment that led to glory for #TeamIndia! ✨🏆



In just 50 days, the #MenInBlue gear up to repeat history at the #T20WorldCup 2026! 💙🔥👀#T20WorldCup starts 7 FEB! pic.twitter.com/UCcNSkvSc1 — Star Sports (@StarSportsIndia) December 19, 2025

19 Dec, 25 : 06:41 PM IND vs SA Live Score, 5th T20I: भारत-साउथ अफ्रीका की प्लेइंग 11 #AidenMarkram has won the toss and South Africa 🇿🇦 will bowl first at Ahmedabad



Here’s how both sides shape up for the 5th T20I 📝

🇮🇳 Playing XI: #JaspritBumrah comes in for #HarshitRana. #WashingtonSundar in for #KuldeepYadav. #ShhubmanGill is out with a niggle, #SanjuSamson… pic.twitter.com/4hgIHPAvCR — Star Sports (@StarSportsIndia) December 19, 2025