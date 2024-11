IND vs SA: तिलक वर्मा ने बल्ले से बरसाए रन, नाबाद शतक से दक्षिण अफ्रीका को हराया

IND vs SA: भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच खेले जा रहे तीसरे टी 20 मैच में तिलक वर्मा के बल्ले ने चारों ओर अपना जादू बिखेरा है। तिलक वर्मा (नाबाद 107) के पहले अंतरराष्ट्रीय शतक की मदद से भारत ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ तीसरे टी20क्रिकेट मैच में बुधवार को यहां 11 रन से रोमांचक जीत दर्ज की ।

भारत ने पहले बल्लेबाजी के लिए भेजे जाने पर छह विकेट पर 219 रन बनाये। जवाब में हेनरिच क्लासेन (41) के आउट होने के बाद दक्षिण अफ्रीका की उम्मीदें लगभग खत्म होती दिखी जब उसे 14 गेंद में 53 रन बनाने थे। मार्को जानसेन हालांकि आक्रामक इरादों से ही आये थे और 17 गेंद में पांच छक्कों और चार चौकों की मदद से उन्होंने मेजबान टीम को मैच में लौटाने की कोशिश की।

अर्शदीप सिंह ने जानसेन को तीन गेंद बाकी रहते पगबाधा आउटकरके भारत को चार मैचों की श्रृंखला में 2 . 1 की अपराजेय बढत दिला दी। चौथा और आखिरी मैच शुक्रवार को खेला जायेगा।

दक्षिण अफ्रीका के लिये क्लासेन ने 22 गेंद में 41 रन बनाये और जानसेन ने आक्रामक अर्धशतक जड़ा। दक्षिण अफ्रीका की टीम सात विकेट पर 208 रन ही बना सकी। रिकी रिकेलटन (20) एक बार फिर नाकाम रहे। रीजा हेंडरिक्स (21) को भी वरूण चक्रवर्ती ने पगबाधा आउट किया। दक्षिण अफ्रीका के कप्तान एडेन माक्ररम (29) आफ स्टम्प से बाहर जाती गेंद पर शॉट खेलने के प्रयास में विकेट गंवा बैठे।

वहीं ट्रिस्टन स्टब्स को अक्षर पटेल ने आउट किया। क्लासेन ने चक्रवर्ती को तीन छक्के जड़े। उधर हार्दिक पंड्या ने डेविड मिलर (18) को अक्षर के हाथों लपकवाया। इससे पहले भारतीय पारी में तिलक को अभिषेक वर्मा का बखूबी साथ मिला जिन्होंने 50 रन की आक्रामक पारी खेली। इससे पहले दक्षिण अफ्रीका के कप्तान एडेन माक्ररम ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया। बाईस वर्ष के तिलक ने अपनी 57 रन की पारी में सात छक्के और आठ चौके लगाये। उनकी पारी की मदद से भारत ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ टी20 प्रारूप में दूसरा सर्वोच्च स्कोर बनाया।

अभिषेक ने खराब फॉर्म से उबरते हुए 25 गेंद में पांच छक्कों और तीन चौकों की मदद से 50 रन बनाये। तिलक ने पूरे आत्मविश्वास के साथ खेलते हुए मैदान के चारों ओर स्ट्रोक्स लगाये। उन्होंने दूसरे विकेट के लिये अभिषेक के साथ 107 रन जोड़े।

इससे पहले संजू सैमसन खाता खोले बिना आउट हो गए थे। बीच के ओवरों में केशव महाराज ने रनगति पर अंकुश लगाया लेकिन तिलक ने आखिरी छह ओवरों में 22 गेंद में 52 रन बनाकर भारत को बड़ा स्कोर दिलाया।

I bet that no indian will pass without liking this century by Tilak. #SAvsIND#TilakVermapic.twitter.com/SuIeXfUkNn