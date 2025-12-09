IND vs SA: 5 चौके, 3 छक्के, 25 गेंदों में 216 की स्ट्राइक से जड़ी फिफ्टी, हार्दिक पांड्या के स्वैगर ने कटक में मचाई धूम

IND vs SA, 1st T20I: हार्दिक पांड्या मंगलवार को शानदार अंदाज़ में भारतीय टीम में लौटे। 32 साल के पांड्या क्वाड्रिसेप्स इंजरी की वजह से कुछ महीनों से ज़्यादा समय से बाहर थे। कटक में मैच के दौरान मैदान पर वापस आने पर पांड्या को जमने में ज़्यादा समय नहीं लगा और उन्होंने 5 चौके, 3 छक्के, 25 गेंदों में 216 की स्ट्राइक से अपने छठी T20I अर्धशतक जड़ा। पांड्या ने 59 रनों की पारी खेली, जो केवल 28 गेंदों में आई। इसमें उनके 6 चौके और 4 छ्क्के शामिल थे।

केशव महाराज का सामना करते हुए, हार्दिक ने बाएं हाथ के स्पिनर की गेंदों पर दो ज़ोरदार छक्के मारे। उनमें से पहला बिना देखे ही शानदार शॉट था, जिससे उनकी काबिलियत और फॉर्म का पता चलता है। हार्दिक तब बैटिंग करने आए जब इंडिया तिलक वर्मा के आउट होने के बाद मुश्किल में था। 32 साल के इस खिलाड़ी ने दो छक्के मारकर सबका ध्यान खींचा और रन-रेट बढ़ाया।

उन्होंने अपना अग्रेसिव अंदाज़ जारी रखा, एनरिक नोर्त्जे का सामना किया जिन्होंने बहुत ज़बरदस्त बॉलिंग की। ऐसी पिच पर जहाँ इंडिया का टॉप ऑर्डर ठीक-ठाक रन बनाने के लिए जूझ रहा था, कटक में हार्दिक बहुत आराम से दिखे। बता दें कि इस मैच से पहले, हार्दिक ने विराट कोहली की बात मान ली थी। भारत के पूर्व कप्तान हालात का अंदाज़ा लगाने के लिए रांची जल्दी पहुँच गए थे। नतीजे देखने लायक थे और कोहली को प्लेयर ऑफ़ द सीरीज़ का अवॉर्ड मिला।

शुरुआती तैयारी हार्दिक के लिए भी बहुत काम आई, ऑल-राउंडर साफ़ तौर पर उस दिन का सबसे अच्छा बल्लेबाज़ था। 32 साल का यह खिलाड़ी पेस और बाउंस के साथ सहज लग रहा था, यहाँ तक कि एनरिक नोर्त्जे जैसे गेंदबाज़ों के सामने भी आगे बढ़ा।