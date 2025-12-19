16 गेंद… और तूफान! हार्दिक पांड्या ने SA के खिलाफ मचा दिया कोहराम

भारत और साउथ अफ्रीका के बीच चल रही पांच मैचों की टी20 सीरीज का अंतिम मुकाबला अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला गया। इस मैच में भारतीय टीम के ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या ने शानदार बल्लेबाज़ी करते हुए सभी का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। उन्होंने महज 16 गेंदों में तेज़ तर्रार अर्धशतक जमाया।

By संदीप दाहिमा | Updated: December 19, 2025 21:38 IST2025-12-19T21:38:17+5:302025-12-19T21:38:41+5:30

जब हार्दिक पांड्या बल्लेबाज़ी के लिए मैदान पर आए, तब टीम इंडिया ने 115 रन के स्कोर पर अपने तीन विकेट गंवा दिए थे। क्रीज पर आते ही हार्दिक ने आक्रामक अंदाज़ अपनाया और साउथ अफ्रीका के गेंदबाज़ों पर दबाव बना दिया। उनकी तेज़ बल्लेबाज़ी के सामने अफ्रीकी गेंदबाज़ बेबस नजर आए।

हार्दिक पांड्या ने केवल 16 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा कर एक खास उपलब्धि भी हासिल की। इसके साथ ही वह टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में भारत की ओर से सबसे कम गेंदों में फिफ्टी लगाने वाले दूसरे बल्लेबाज़ बन गए। इस मामले में उन्होंने अभिषेक शर्मा को पीछे छोड़ दिया।

टॅग्स :South Africa Cricket TeamIndia Vs South AfricaHardik PandyaT20दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट टीमभारत Vs दक्षिण अफ्रीकाहार्दिक पंड्याटी20