कोहली ने ODI में 13 बार लगातार तीन या उससे ज़्यादा पारियों में 50 से ज़्यादा रन बनाए हैं (अभी चल रही पारी भी शामिल है)। इस फॉर्मेट में उनके बाद सबसे ज़्यादा 11 बार रोहित शर्मा ने ऐसा किया है, और उसके बाद सचिन तेंदुलकर ने 10 बार ऐसा किया है।

By रुस्तम राणा | Updated: December 3, 2025 15:46 IST2025-12-03T15:42:03+5:302025-12-03T15:46:54+5:30

IND vs SA: 74*, 135, 50* - these are Kohli's last three ODI innings, scoring more than 50 runs in three or more consecutive innings 13 times | 74*, 135, 50*, ये हैं कोहली की पिछली तीन वनडे पारियां, 13 बार लगातार तीन या उससे ज़्यादा पारियों में 50 से ज़्यादा रन बनाए

IND vs SA: विराट कोहली ने बुधवार को दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ दूसरे वनडे में 47 गेंदों में अपनी 76वीं फिफ्टी जड़ी। रन मशीन कोहली ने पिछले मैच में 135 रनों की शतकीय पारी खेली थी। अगर भारतीय स्टार बल्लेबाज की पिछली तीन ODI पारियां देखें तो 74*(81), 135(120), 50*(47) हैं। 

कोहली ने ODI में 13 बार लगातार तीन या उससे ज़्यादा पारियों में 50 से ज़्यादा रन बनाए हैं (अभी चल रही पारी भी शामिल है)। इस फॉर्मेट में उनके बाद सबसे ज़्यादा 11 बार रोहित शर्मा ने ऐसा किया है, और उसके बाद सचिन तेंदुलकर ने 10 बार ऐसा किया है। फिफ्टी लगाने के साथ ही कोहली भारत में 6 हजार 5 सौ रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं।

टॅग्स :Virat KohliODISouth Africa Cricket Teamविराट कोहलीवनडेदक्षिण अफ्रीका क्रिकेट टीम