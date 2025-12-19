IND vs SA, 5th T20I: तिलक वर्मा ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ लगाई 6वीं फिफ्टी, 42 गेंदों में खेली 73 रनों की पारी

यह इस सीरीज़ में रेनबो नेशन के खिलाफ़ तिलक वर्मा का दूसरा अर्धशतक भी था। इस बाएं हाथ के बल्लेबाज़ ने चंडीगढ़ में तीसरे T20I में 62 रन बनाए थे, जहाँ भारत ने 51 रनों से जीत हासिल की और 2-1 की बढ़त बनाई।

IND vs SA, 5th T20I: तिलक वर्मा ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ लगाई 6वीं फिफ्टी, 42 गेंदों में खेली 73 रनों की पारी

IND vs SA, 5th T20I: अब यह बिल्कुल साफ़ हो गया है कि तिलक वर्मा को साउथ अफ्रीका के खिलाफ़ रन बनाना बहुत पसंद है, क्योंकि हैदराबाद में जन्मे इस बल्लेबाज़ ने अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में 5वें और सीरीज़ के आखिरी मैच में अपना छठा T20I अर्धशतक बनाया। तिलक ने आउट होने से पहले 42 गेंदों में 10 चौके और 1 छक्के की मदद से 73 रनों की पारी खेली।

यह इस सीरीज़ में रेनबो नेशन के खिलाफ़ तिलक वर्मा का दूसरा अर्धशतक भी था। इस बाएं हाथ के बल्लेबाज़ ने चंडीगढ़ में तीसरे T20I में 62 रन बनाए थे, जहाँ भारत ने 51 रनों से जीत हासिल की और 2-1 की बढ़त बनाई।

लखनऊ में खराब विजिबिलिटी के कारण चौथा T20I रद्द होने के बाद, तिलक ने वहीं से शुरुआत की जहाँ उन्होंने तीसरे मैच में छोड़ा था। वह ओपनिंग बल्लेबाज़ संजू सैमसन के आउट होने के बाद क्रीज़ पर आए, जिन्होंने लगभग 2 महीने बाद भारतीय टीम में वापसी करते हुए 22 गेंदों में 37 रन बनाए थे।

तिलक की शुरुआत थोड़ी धीमी थी, लेकिन एक बार जब वह लय में आ गए, तो उन्हें रोकना मुश्किल हो गया। कप्तान सूर्यकुमार यादव के साथ 18 रन की साझेदारी के बाद, तिलक ने ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या के साथ 90 से ज़्यादा रनों की एक मज़बूत साझेदारी की। जिन्होंने 25 गेंदों में 63 रनों की पारी खेली। 

उनकी शानदार साझेदारी की बदौलत भारत 18वें ओवर में ही 200 रन के पार पहुँच गया। भारत ने 20 ओवर में अपने 5 विकेट खोकर 231 रनों का बड़ा स्कोर खड़ा किया। दक्षिण अफ्रीका को जीत के लिए 232 रन चाहिए। 

तिलक वर्मा ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ एक शानदार रिकॉर्ड बनाया है और T20I में खुद को उनका सबसे सफल विरोधी साबित किया है। प्रोटीज के खिलाफ उनका औसत 70.50 का है, जो किसी भी भारतीय बल्लेबाज का एक ही विरोधी के खिलाफ सबसे ज़्यादा औसत है (कम से कम 300 रन), यहां तक ​​कि उन्होंने विराट कोहली के पाकिस्तान के खिलाफ मशहूर रिकॉर्ड को भी पीछे छोड़ दिया है।

शॉर्टेस्ट फॉर्मेट में तिलक वर्मा के दोनों शतक साउथ अफ्रीका के खिलाफ ही आए हैं। उन्होंने 2024 के साउथ अफ्रीका दौरे पर लगातार दो शतक लगाए -- सेंचुरियन में 107* और फिर जोहान्सबर्ग में 120*।

