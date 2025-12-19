IND vs SA 5th T20I: भारत ने 3-1 से जीती T20I सीरीज़, आखिरी मैच में दक्षिण अफ्रीका को 30 रन से हराया, वरुण चक्रवर्ती ने झटके 4 विकेट

भारत ने इस मुकाबले में प्रोटियाज को 232 रनों का लक्ष्य दिया था। जवाब में मेहमान टीम 20 ओवर में 8 विकेट खोकर सिर्फ 201 रन ही बना सकी। 

By रुस्तम राणा | Updated: December 19, 2025 23:20 IST2025-12-19T22:58:23+5:302025-12-19T23:20:33+5:30

IND vs SA 5th T20I India won the T20I series 3-1, defeating South Africa by 30 runs in the final match. Varun Chakravarthy took 4 wickets | IND vs SA 5th T20I: भारत ने 3-1 से जीती T20I सीरीज़, आखिरी मैच में दक्षिण अफ्रीका को 30 रन से हराया, वरुण चक्रवर्ती ने झटके 4 विकेट

IND vs SA 5th T20I: भारत ने 3-1 से जीती T20I सीरीज़, आखिरी मैच में दक्षिण अफ्रीका को 30 रन से हराया, वरुण चक्रवर्ती ने झटके 4 विकेट

IND vs SA 5th T20I: टीम इंडिया ने शुक्रवार को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 5वें और आखिरी टी20आई मैच में 30 रनों से जीत दर्ज की। इस जीत के साथ भारत ने पांच मैचों की यह टी20 सीरीज़ 3-1 से जीतने में सफल रही। भारत ने इस मुकाबले में प्रोटियाज को 232 रनों का लक्ष्य दिया था। जवाब में मेहमान टीम 20 ओवर में 8 विकेट खोकर सिर्फ 201 रन ही बना सकी। 

यह भारत के लिए एक आसान जीत साबित हुई। लेकिन चेज़ के आधे रास्ते तक ऐसा नहीं लग रहा था। क्विंटन डी कॉक ने साउथ अफ्रीका को शानदार शुरुआत दी और वे भारत के पावरप्ले स्कोर की बराबरी करने में कामयाब रहे। लेकिन जब ब्रेविस डी कॉक के साथ जुड़े, तो साउथ अफ्रीका को चेज़ में मोमेंटम मिला, दोनों ने मिलकर बॉलिंग की धज्जियां उड़ा दीं और 10 ओवर के आखिर में 118 रन बना लिए। 

तभी भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव ने अपने सबसे अच्छे बॉलर - बुमराह - को बुलाया और उन्होंने कमाल कर दिया। उन्होंने एक शानदार रिटर्न कैच लेकर डी कॉक को आउट किया और इससे एक छोटा सा कोलैप्स हुआ, क्योंकि साउथ अफ्रीका ने 15 रन पर 4 विकेट खो दिए, स्कोर 120/1 से 135/5 हो गया। दक्षिण अफ्रीका के विकेट कीपर बल्लेबाज ने 35 गेंदों में 65 रनों की जुझारू पारी खेली। जबकि ब्रेबिस ने 17 गेंदों में 31 रन जोड़े। 

वरुण चक्रवर्ती ने भी अपना जलवा दिखाया और 4 विकेट लिए। लेकिन यह बुमराह की बॉलिंग थी जिसने दोनों टीमों के बीच फर्क पैदा किया। एक हाई स्कोरिंग गेम में, उन्होंने अपने 4 ओवर में 17 रन देकर 2 विकेट लिए। वहीं चक्रवर्ती ने 4 ओवर में 53 रन भी लुटाए।  इससे पहले भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में अपने 5 विकेट खोकर 231 रनों का बड़ा स्कोर खड़ा किया। टीम इंडिया के लिए तिलक वर्मा ने 42 गेंदों में 10 चौके और 1 छक्के की मदद से 73 रनों की पारी खेली। यह इस सीरीज़ में रेनबो नेशन के खिलाफ़ तिलक वर्मा का दूसरा अर्धशतक भी था।

तिलक की शुरुआत थोड़ी धीमी थी, लेकिन एक बार जब वह लय में आ गए, तो उन्हें रोकना मुश्किल हो गया। कप्तान सूर्यकुमार यादव के साथ 18 रन की साझेदारी के बाद, तिलक ने ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या के साथ 90 से ज़्यादा रनों की एक मज़बूत साझेदारी की। पांड्या ने तेज तर्रार पारी खेली और 16 गेंदों में फिफ्टी जड़ दी। उन्होंने 25 गेंदों में 63 रनों की पारी खेली। साथ ही पांड्या ने एक विकेट भी निकाला। 

 

Open in app
टॅग्स :Team IndiaSouth Africa Cricket TeamT20टीम इंडियादक्षिण अफ्रीका क्रिकेट टीमटी20