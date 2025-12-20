IND vs SA 5th T20I: 25 गेंद, 63 रन, 5 चौके और 5 छक्के?, 41 रन देकर 1 विकेट, सुपर हीरो हार्दिक पंड्या, डेल स्टेन ने कहा-सेलिब्रिटी का दर्जा हासिल किया

Highlights हार्दिक ने शानदार प्रदर्शन किया। जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाई। तिलक वर्मा ने शानदार 73 रन बनाकर कमाल किया।

अहमदाबादः दक्षिण अफ्रीका के पूर्व तेज गेंदबाज डेल स्टेन ने पांचवें टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच में हार्दिक पंड्या की शानदार पारी के बाद उन्हें सुपरहीरो करार दिया और कहा कि वह मानसिक रूप से एक अलग स्तर पर काम करते हैं और उनकी चमक अद्वितीय है। पंड्या (63) ने इस मैच में भारत की तरफ से टी20 अंतरराष्ट्रीय दूसरा सबसे तेज अर्धशतक लगाया, जबकि तिलक वर्मा ने शानदार 73 रन बनाकर भारतीय टीम को 30 रन से जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाई। स्टेन ने जियोस्टार पर कहा, ‘‘हार्दिक ने शानदार प्रदर्शन किया।

उन्होंने एक खिलाड़ी की छवि से आगे निकल कर एक सेलिब्रिटी का दर्जा हासिल कर लिया है। वह किसी एक फिल्म के सुपरहीरो की तरह मैदान में उतरे, जहां कोई भी उनकी रणनीति नहीं बदल सकता।’’ उन्होंने कहा, ‘‘यह कोई खराब रवैया नहीं है। यह तो पूरी तरह से दबदबा बनाए रखने से जुड़ा है। यह एक ऐसा प्रभाव है जिसकी बराबरी कोई नहीं कर सकता।

Rising to the occasion again! 🫡



Hardik Pandya is the Player of the Match for his scintillating performance in Ahmedabad 🔥



December 19, 2025

आप इसे उनके हावभाव में देख सकते हैं। वह मानसिक रूप से एक अलग ही स्तर पर हैं। वह एक ऐसे खेल में अजेय हैं जो मानसिक उलझनों से जुड़ा है। ये सभी खिलाड़ी कुशल हैं, लेकिन वह उनसे कहीं ऊपर हैं।’’ स्टेन ने भारत के मुख्य गेंदबाजों जसप्रीत बुमराह और वरुण चक्रवर्ती के सामने दक्षिण अफ्रीकी बल्लेबाजों के सतर्क रवैये का समर्थन नहीं किया और कहा कि यह उनकी टीम पर ही भारी पड़ा।

उन्होंने कहा, ‘‘यह बुमराह का प्रभाव है। आप उन्हें दबदबा बनाए रखने का मौका नहीं दे सकते लेकिन दक्षिण अफ्रीका के बल्लेबाजों ने उनके सामने सतर्क रवैया अपनाया। उन्होंने दूसरे गेंदबाजों को निशाने पर रखा लेकिन बुमराह ने जैसे ही क्विंटन डिकॉक को आउट किया उसके बाद चक्रवर्ती ने हावी हो गए।’’