IND vs SA, 4th T20I: लखनऊ में अत्यधिक कोहरे के कारण भारत-दक्षिण अफ्रीका के बीच चौथा T20I मैच हुआ रद्द

IND vs SA, 4th T20I: भारत और दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ चौथा T20I मैच रद्द हो गया है। अंपायरों को यह फैसला लखनऊ के एकाना क्रिकेट स्टेडियम में अत्यधिक कोहरे के कारण लेना पड़ा। यह होना ही था क्योंकि विज़िबिलिटी बेहतर होने का कोई चांस नहीं था। बीसीसीआई ने पहले ही कन्फर्म कर दिया था कि मैच में देरी का कारण लखनऊ में बहुत ज़्यादा धुंध थी। स्टेडियम से लाइव विज़ुअल्स में साफ़ दिख रहा था कि देखने में बहुत दिक्कत हो रही थी, और फ्लडलाइट्स से भी देखने में परेशानी हो रही थी।

6 बार इंस्पेक्शन के बाद भी, अंपायर कम विज़िबिलिटी की वजह से मैच शुरू होने की गारंटी नहीं दे पाए। यह सीरीज़ का चौथा मैच था, जिसमें भारत 2-1 से आगे था। दोनों टीमें वार्म-अप के लिए मैदान पर थीं, लेकिन स्टेडियम के अंदर और आसपास धुंध की मोटी चादर छाई हुई थी। हालात इतने खराब थे कि भारत के ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या ने प्रैक्टिस के दौरान मास्क पहना हुआ था।

टॉस, जो शुरू में शाम 6:30 बजे IST पर होना था, उसे पहले 20 मिनट के लिए आगे बढ़ा दिया गया, इस उम्मीद में कि हालात बेहतर हो जाएंगे। इसके बाद कई बार इंस्पेक्शन हुए और फैंस स्टैंड्स में बैठकर ब्लू जर्सी वाली टीम को एक्शन में देखने का इंतजार करते रहे। मौसम खराब होने की वजह से पहले देरी के बाद खिलाड़ी ड्रेसिंग रूम में जाने के बाद मैदान में नहीं उतरे। लखनऊ का AQI 400 से ज़्यादा था, जिससे खिलाड़ियों के लिए खेलना खतरनाक था। दोनों टीमों के बीच अब सीरीज का आखिरी मैच अहमदाबाद में खेला जाएगा। भारत इस सीरीज में 2-1 से आगे है।