टी20 अंतरराष्ट्रीय मैचों में 1000 से अधिक रन, 100 से अधिक छक्के और 100 से अधिक विकेट लेने वाले दुनिया के चौथे खिलाड़ी, देखिए लिस्ट

IND vs SA 3rd T20I Live: धर्मशाला में तीसरा टी20 मैच खेला जा रहा है। भारतीय टीम ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। भारत ने पांच मैचों की श्रृंखला के तीसरे टी20 अंतरराष्ट्रीय में रविवार को यहां दक्षिण अफ्रीका को 117 रन पर ऑल आउट कर दिया। दक्षिण अफ्रीका के लिए कप्तान एडेन मारक्रम ने 46 गेंद में 61 रन बनाये। भारत की ओर से अर्शदीप सिंह, वरुण चक्रवर्ती, कुलदीप यादव और हर्षित राणा ने दो-दो जबकि हार्दिक पंड्या, शिवम दुबे ने एक-एक विकेट लिये।

IND vs SA 3rd T20I Live: टी20 अंतरराष्ट्रीय मैचों में 1000 से अधिक रन, 100 से अधिक छक्के और 100 से अधिक विकेट लेने वाले खिलाड़ी-

सिकंदर रजा

मोहम्मद नबी

वीरंदीप सिंह

हार्दिक पांड्या*।