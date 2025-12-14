IND vs SA 3rd T20I Live: भारत vs साउथ अफ्रीका तीसरा टी20 मैच कब, कहां और फ्री में कहां देखें?

LIVE

By संदीप दाहिमा | Updated: December 14, 2025 05:56 IST2025-12-14T05:56:41+5:302025-12-14T05:56:41+5:30

IND vs SA 3rd T20I Live match-time-venue-free-live-streaming | IND vs SA 3rd T20I Live: भारत vs साउथ अफ्रीका तीसरा टी20 मैच कब, कहां और फ्री में कहां देखें?

IND vs SA 3rd T20I Live: भारत vs साउथ अफ्रीका तीसरा टी20 मैच कब, कहां और फ्री में कहां देखें?

HighlightsIND vs SA 3rd T20I Live: भारत vs साउथ अफ्रीका तीसरा टी20 मैच कब, कहां और फ्री में कहां देखें?

India vs South Africa, 3rd T20I 2025: भारत और साउथ अफ्रीका के बीच 5 मैचों की टी20 सीरीज का तीसरा और निर्णायक मुकाबला आज होगा। सीरीज फिलहाल 1–1 बराबर है — पहला मैच भारत ने 101 रन से जीता, जबकि दूसरा मैच साउथ अफ्रीका ने 51 रन से अपने नाम किया। कब और कहाँ खेला जाएगा? वेन्यू: HPCA स्टेडियम, धर्मशाला (Himachal Pradesh) 14 दिसंबर 2025 (रविवार), मैच भारतीय समयानुसार शाम 7:00 बजे, टॉस: शाम 6:30 बजे होगा, मैच का लाइव कवरेज पास Jio मोबाइल/TV है तो JioCinema पर लाइव मैच अक्सर फ्री में या सस्ते प्लान में देखा जा सकता है। #INDvsSA #IndiaSouthAfricaT20 #LiveCricket #CricketLive #Dharamsala #FreeLiveStream

LIVE

Get Latest Updates
Open in app
टॅग्स :India Vs South AfricaCricketSuryakumar YadavTeam IndiaHimachal Pradeshभारत Vs दक्षिण अफ्रीकाक्रिकेटटीम इंडियाहिमाचल प्रदेश