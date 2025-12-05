IND Vs SA 3rd ODI: क्या कोहली मार सकते हैं लगातार तीसरा शतक? विराट के विजाग रिकॉर्ड ने फैंस की उम्मीदों को बढ़ाया

कोहली पहले एक बार यह रिकॉर्ड बना चुके हैं और ओडीआई इतिहास में ऐसा दो बार करने वाले दूसरे खिलाड़ी बन सकते हैं। और अगर कोई एक जगह है जहां भारत के पूर्व कप्तान को अपने मौके चाहिए, तो वह विशाखापत्तनम होगा।

By रुस्तम राणा | Updated: December 5, 2025 17:17 IST2025-12-05T17:17:46+5:302025-12-05T17:17:46+5:30

IND Vs SA 3rd ODI: विराट कोहली दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ तीसरे वनडे मैच के लिए अपने पसंदीदा भारतीय मैदानों में से एक पर लौटेंगे। कोहली लगातार दो सेंचुरी के साथ टॉप फॉर्म में हैं और शनिवार को सीरीज के डिसाइडर मैच में उतरेंगे। 37 साल के कोहली के सीरीज में खेलने पर शक था, लेकिन कोहली ने अपने खास अंदाज में उन्हें चुप करा दिया।

विराट अब बैटिंग करने उतरेंगे तो उनकी नज़र सेंचुरी की हैट्रिक लगाने पर होगी। कोहली पहले एक बार यह रिकॉर्ड बना चुके हैं और ओडीआई इतिहास में ऐसा दो बार करने वाले दूसरे खिलाड़ी बन सकते हैं। और अगर कोई एक जगह है जहां भारत के पूर्व कप्तान को अपने मौके चाहिए, तो वह विशाखापत्तनम होगा।

विराट का विशाखापत्तनम में शानदार रिकॉर्ड है। इस मैदान पर 7 वनडे मैचों में, कोहली के ब्रैडमैन जैसे नंबर हैं। उन्होंने तीन सेंचुरी और 2 हाफ-सेंचुरी के साथ 587 रन बनाए हैं। उन 50 में से एक वेस्टइंडीज के खिलाफ 99 रन था। विराट का इस मैदान पर एवरेज 97.83 है, जिसमें उनका हाई स्कोर 157* है।

37 साल के कोहली ने इस सीरीज़ में सपने जैसी बैटिंग की है। उनके फ़ॉर्म की वजह से तीसरे वनडे के लिए टिकटों की बिक्री में तेज़ी आई है। सिडनी में नाबाद 74 रन बनाने के बाद, कोहली ने रांची में शानदार 135 रन और फिर रायपुर में 102 रन बनाकर एक और कदम आगे बढ़ाया है। उनके पास सेंचुरी की हैट्रिक बनाने का मौका है और फ़ैन्स टिकट खरीदने के मौके पर कूद पड़े हैं।
 

