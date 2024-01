IND vs SA 2nd Test: विराट कोहली ने किया इशारा, सिराज ने डाली गेंद और फंस गए मार्को जेन्सन, देखें वीडियो

Highlights सिराज की स्पेल ने मैच को एकतरफा बना दिया सिराज ने 6 विकेट झटके, 2 बुमराह ने और 2 मुकेश कुमार ने दक्षिण अफ्रीका की पूरी पारी लंच से पहले 55 रन पर सिमट गई

India vs South Africa 2nd Test Day 1: भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच केपटाउन में दूसरा टेस्ट मैच खेला जा रहा है। दक्षिण अफ्रीका ने भारत के खिलाफ दूसरे और आखिरी टेस्ट में टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला किया। हालांकि दक्षिण अफ्रीका के कप्तान का ये फैसला गलत साबित हुआ और मोहम्मद सिराज ने अफ्रीकी पारी को तहस-नहस कर दिया। सिराज ने 6 विकेट झटके, 2 बुमराह ने और 2 मुकेश कुमार ने। इस तरह दक्षिण अफ्रीका की पूरी पारी लंच से पहले 55 रन पर सिमट गई जो भारत के खिलाफ टेस्ट में उसका सबसे कम स्कोर है।

मैच के दौरान एक अनोखा नजारा भी देखने को मिला। सिराज पूरी लय में गेंदबाजी कर रहे थे। मार्को जेन्सन जब क्रीज पर आए तब स्लिप में खड़े विराट कोहली ने सिराज को इशारा किया कि गेंद को ऑफ स्टंप के बाहर से स्विंग करा के और बाहर ले जाएं। सिराज ने ऐसा ही किया और जेन्सन फंस गए। सिराज की आउटस्विंग पर जेन्सन केएल राहुल को कैच थमा बैठे।

