IND vs SA, 2nd Test: कप्तान ऋषभ पंत ने इतिहास रचा, ऐसा करने वाले पहले भारतीय बने

पंत ने टेस्ट कप्तानी में डेब्यू करने के बाद इतिहास रच दिया और इतिहास की किताबों में अपना नाम दर्ज करा लिया।

HighlightsIND vs SA, 2nd Test: पंत ने इतिहास रचा और WTC में भारत की कप्तानी करने वाले पहले विकेटकीपर बनेIND vs SA, 2nd Test: इससे पहले WTC में भारत की कप्तानी छह कप्तानों ने की हैIND vs SA, 2nd Test: पर उनमें से किसी ने भी कप्तान के तौर पर विकेटकीपिंग नहीं की

IND vs SA, 2nd Test: शुभमन गिल की गैरमौजूदगी में ऋषभ पंत गुवाहाटी में साउथ अफ्रीका के खिलाफ चल रहे दूसरे टेस्ट मैच में भारत की कप्तानी कर रहे हैं। गिल को सीरीज़ के पहले मैच में गर्दन में दिक्कत हुई थी और वह अभी नहीं खेल पा रहे हैं। उनके सीरीज़ के ODI लेग से भी बाहर रहने की उम्मीद है। 

पंत को इंग्लैंड दौरे से पहले टेस्ट क्रिकेट में डिप्टी बनाया गया था और अब वह पहली बार सबसे लंबे फॉर्मेट में भारत की कप्तानी कर रहे हैं। उन्होंने 2022 में 5 T20I मैचों में भारत की कप्तानी की है।

पंत ने टेस्ट कप्तानी में डेब्यू करने के बाद इतिहास रच दिया और इतिहास की किताबों में अपना नाम दर्ज करा लिया। वह एमएस धोनी के बाद टेस्ट में भारत की कप्तानी करने वाले दूसरे डेज़िग्नेटेड विकेटकीपर हैं।

ऋषभ पंत ने इतिहास रचा और वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में भारत की कप्तानी करने वाले पहले विकेटकीपर बने। पंत से पहले WTC में भारत की कप्तानी छह कप्तानों ने की है। लेकिन उनमें से किसी ने भी कप्तान के तौर पर विकेटकीपिंग नहीं की।

विराट कोहली WTC में भारत की कप्तानी करने वाले पहले कप्तान थे। 2020/21 में उनकी गैरमौजूदगी में अजिंक्य रहाणे ने यह जिम्मेदारी संभाली। केएल के उप-कप्तान राहुल ने भी 2023 में हटाए जाने से पहले भारत की कप्तानी की थी।

रोहित शर्मा ने 2022 की शुरुआत में विराट की जगह टेस्ट कप्तानी की और लगभग तीन साल तक रेड-बॉल टीम को लीड किया। जसप्रीत बुमराह ने दो टेस्ट मैचों में भारत की कप्तानी की है। शुभमन गिल ने इंग्लैंड दौरे पर टेस्ट कप्तानी में डेब्यू किया।

पंत अब WTC में इंडिया को लीड करने वाले सातवें कैप्टन बन गए हैं। उन्हें फर्स्ट-क्लास क्रिकेट में इंडिया A और दिल्ली क्रिकेट टीम को लीड करने का एक्सपीरियंस है। पंत की लीडरशिप वाली दिल्ली ने 2017/18 रणजी ट्रॉफी के फाइनल में जगह बनाई थी।

इंडिया ने अभी के WTC साइकिल में 8 मैचों में से 4 जीते हैं। उन्हें 3 हार मिली हैं। ऑस्ट्रेलिया ने चारों मैच जीते हैं और पॉइंट्स टेबल में टॉप पर है। उनके बाद मौजूदा चैंपियन साउथ अफ्रीका है। टेम्बा बावुमा की लीडरशिप वाली टीम ने 3 मैचों में से 2 जीते हैं। उन्होंने सीरीज के पहले मैच में इंडिया को चौंका दिया था।

