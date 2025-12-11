IND Vs SA 2nd T20I: सूर्यकुमार यादव ने दूसरे T20I में हार के बाद खुद पर और शुभमन गिल पर दोष मढ़ा, बोले, 'अभिषेक हमेशा ऐसा नहीं चल सकते'

IND vs SA 2nd T20I: भारत के कप्तान सूर्यकुमार यादव ने मुल्लांपुर में दूसरे T20I में साउथ अफ्रीका से हार के बाद अपने और उप-कप्तान शुभमन गिल के खराब फॉर्म पर बात की है। गिल और यादव दोनों सिंगल डिजिट स्कोर पर आउट हो गए, जिससे भारत 51 रन से हार गया। भारत के लीडर्स के लिए यह साल बल्ले से मुश्किल रहा है, जिसमें अभिषेक शर्मा ने टॉप ऑर्डर में भारी जिम्मेदारी निभाई।

सूर्यकुमार यादव ने मैच के बाद प्रेजेंटेशन में कहा, "मुझे लगता है कि शुभमन, हम अच्छी शुरुआत दे सकते थे क्योंकि हम हर समय अभिषेक पर भरोसा नहीं कर सकते। जिस तरह से वह बल्लेबाजी कर रहा है, उसका दिन खराब हो सकता है। मुझे, शुभमन और कुछ अन्य बल्लेबाजों को इसे संभाल लेना चाहिए था। मुझे लगता है कि यह एक स्मार्ट चेज होता।"

क्विंटन डी कॉक की शानदार बैटिंग की वजह से साउथ अफ्रीका के 213 रन पर आउट होने के बाद इंडिया को मुश्किलों का सामना करना पड़ा। हालांकि, ओस पड़ने की वजह से, मेज़बान टीम से उम्मीद थी कि वे लक्ष्य का पीछा करेंगे और 2-0 से आगे हो जाएंगे। हालांकि, इंडिया का टॉप ऑर्डर लड़खड़ा गया और वे 51 रन से मैच हार गए।

सूर्यकुमार यादव और शुभमन गिल दोनों के लिए T20I में यह साल बहुत खराब रहा है। कभी T20I में दुनिया के नंबर 1 बैटर रहे भारतीय कप्तान अब पहले जैसे नहीं रहे। सूर्या का 19 इनिंग्स में एवरेज 14 का है और उनके नाम कोई फिफ्टी नहीं है। यह उनके रिकॉर्ड तोड़ने वाले IPL कैंपेन के बावजूद है, जहाँ उन्होंने हर एक गेम में 25 से ज़्यादा रन बनाए थे।

गिल भी इसी तरह स्ट्रगल कर रहे हैं। वाइस-कैप्टन का पिछले 14 T20 में एवरेज 23.90 का है, लेकिन उन्होंने 50 से ज़्यादा का स्कोर नहीं बनाया है। उनका एकमात्र 40+ स्कोर 120 के स्ट्राइक रेट से आया है।

यादव ने आगे कहा, "लेकिन फिर कोई बात नहीं, शुभमन पहली ही बॉल पर आउट हो गए। लेकिन हां, मुझे यह ज़िम्मेदारी लेनी चाहिए थी, थोड़ी और गहराई में बैटिंग करनी चाहिए थी। लेकिन हां, जैसा कि मैंने कहा, हम सीखते हैं, हम अगले गेम में बेहतर करने की कोशिश करते हैं।"