IND vs SA, 2nd ODI: दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ रन मशीन विराट कोहली का बैक-टू-बैक शतक

इस सेंचुरी ने कोहली का सीरीज़ का लगातार दूसरा शतक बनाया, जिससे यह पक्का हो गया कि वह इस खेल के अब तक के सबसे महान लिमिटेड ओवर्स के बैट्समैन में से एक क्यों हैं।

By रुस्तम राणा | Updated: December 3, 2025 16:57 IST2025-12-03T16:43:01+5:302025-12-03T16:57:30+5:30

IND vs SA, 2nd ODI:विराट कोहली ने एकदिवसीय अंतरराष्ट्रीय बैटिंग में एक और मास्टरक्लास दिया, जब उन्होंने रायपुर में भारत और साउथ अफ्रीका के बीच दूसरे वनडे में सेंचुरी जड़ी। इसके लिए उन्होंने 90 गेंदों का सामना किया। वह 102 (93 गेंद, 7 चौके, 2 छक्के) रन पर आउट हुए। सीरीज़ के पहले मैच में शानदार शथक लगाने के बाद मैच में उतरे कोहली ने अपने शानदार फॉर्म को कमाल के धैर्य और अधिकार के साथ आगे बढ़ाया। एक ऐसी पिच पर जहां डिसिप्लिन की ज़रूरत थी, वह एक बार फिर भारत की पारी की रीढ़ बन गए, उन्होंने आसानी से स्ट्राइक रोटेट की और लूज़ गेंदों पर सटीक शॉट मारे।

इस पारी को और भी खास बनाने वाली बात थी इसकी टाइमिंग और कंसिस्टेंसी। इस सेंचुरी ने कोहली का सीरीज़ का लगातार दूसरा शतक बनाया, जिससे यह पक्का हो गया कि वह इस खेल के अब तक के सबसे महान लिमिटेड ओवर्स के बैट्समैन में से एक क्यों हैं। उनकी कंट्रोल्ड टेम्पो, बेहतरीन शॉट सिलेक्शन और क्रीज़ पर शांत मौजूदगी ने यह पक्का किया कि साउथ अफ्रीकी बॉलर्स के रेगुलर प्रेशर के बावजूद भारत ने मैच पर अपनी पकड़ बनाए रखी। उन्होंने जो भी माइलस्टोन पार किया, रायपुर की भीड़ ने ज़ोरदार तालियों से उनका स्वागत किया, जिन्होंने एक ऐसे खिलाड़ी की क्लासिक इनिंग्स देखी जो बड़े मौकों पर खेलने के लिए जाना जाता है।

कोहली के नाम अब लगातार दो (या ज़्यादा) वनडे पारियों में शतकों की 11 अलग-अलग स्ट्रीक हैं। इसके बाद सबसे ज़्यादा छह शतक एबी डिविलियर्स के नाम हैं। इसके अलावा कोहली के नाम अब चार अलग-अलग विरोधी टीमों के खिलाफ़ सात (या ज़्यादा) शतक हैं। श्रीलंका के खिलाफ 10, वेस्टइंडीज के खिलाफ 9, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 8 और दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 7 शतक हैं। सचिन तेंदुलकर अकेले ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने कई विरोधी टीमों के खिलाफ़ ऐसा किया है। उनके ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 9 और श्रीलंका के खिलाफ 8 सेंचुरी हैं। 

टॅग्स :Virat KohliODISouth Africa Cricket Teamविराट कोहलीवनडेदक्षिण अफ्रीका क्रिकेट टीम