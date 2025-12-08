IND Vs SA 1st T20I: विराट कोहली के नक्शेकदम पर चले हार्दिक पांड्या, सोलो प्रैक्टिस के लिए कटक जल्दी पहुंचे

IND Vs SA 1st T20I: हार्दिक पांड्या दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ पहले T20I मैच की तैयारी के लिए रविवार को कटक के बाराबती स्टेडियम पहुंचे। यह मैच एशिया कप के बाद दो महीने के गैप के बाद इंटरनेशनल क्रिकेट में उनकी वापसी का निशान होगा। पांड्या सोमवार को बाकी भारतीय टीम के साथ नेट्स पर प्रैक्टिस के लिए अकेले पहुंचे।

32 साल के इस खिलाड़ी ने विराट कोहली से कुछ सीखा है। भारत के पूर्व कप्तान हालात का अंदाज़ा लगाने के लिए रांची जल्दी पहुंच गए थे। कोहली को प्लेयर ऑफ़ द सीरीज़ का अवॉर्ड मिला और नतीजे देखने को मिले। पांड्या को उम्मीद है कि रविवार को उनकी कोशिशें उन्हें 2026 के t20 वर्ल्ड कप में कुछ ऐसा ही करने में मदद करेंगी।

हार्दिक ने नेट्स में थोड़ी देर बैटिंग की, और कुछ ओवर भी फेंके। 32 साल के हार्दिक को रिकवरी में कोई दिक्कत नहीं हुई और मैच फिट होने के लिए उन्होंने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में भी खेला। कटक जाने से पहले पांड्या पंजाब और गुजरात के खिलाफ खेले।

उन्होंने दोनों गेम में 4 ओवर फेंके, जिसमें 1/52 और 1/16 के फिगर मिले। बैटिंग में, हार्दिक ने पंजाब के खिलाफ मैच जिताने वाली 77 रन की पारी खेली, जिससे टीम 223 रन के बड़े टारगेट का पीछा करते हुए जीत गई।

T20Is में भारत के बैलेंस के लिए हार्दिक बहुत ज़रूरी हैं। कोच गौतम गंभीर और कप्तान सूर्यकुमार यादव ने अक्सर उन्हें स्पिनिंग विकेट पर जसप्रीत बुमराह के साथ दूसरे पेसर के तौर पर इस्तेमाल किया है। बल्ले से, भारत में निचले क्रम में हार्दिक पांड्या जैसी फिनिशिंग और हार्ड हिटिंग स्किल्स बहुत कम हैं।

भारत का सोमवार शाम को पूरा ट्रेनिंग सेशन होगा, जिसमें हार्दिक एक बार फिर अपने बाकी साथियों के साथ ट्रेनिंग करेंगे। 5 मैचों की IND vs SA सीरीज़ मंगलवार से शुरू होगी।