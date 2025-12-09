IND vs SA 1st T20 Highlights: 25 गेंदों में 54, हार्दिक पंड्या के 6 चौके 4 छक्कों की बारिश में भीगी अफ्रीकी टीम

HighlightsIND vs SA 1st T20 Highlights: 25 गेंदों में 54, हार्दिक पंड्या के 6 चौके 4 छक्कों की बारिश में भीगी अफ्रीकी टीम
IND vs SA 1st T20 Highlights: भारत और साउथ अफ्रीका के आज 5 मैचों की टी20 सीरीज का पहला मुकाबला कटक के बाराबती स्टेडियम में खेला जा रहा है, साउथ अफ्रीका ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी चुनी। जिसके बाद टीम इंडिया ने लड़खड़ाती शुरूआती की मगर बाद में हार्दिक पंड्या ने अपने चौके-छक्कों से स्कोर को 175 रनों तक पहुंचा दिया। टीम की शुरुआत में अभिषेक शर्मा 17 रन बनाकर आउट हुए, शुभमन गिल 4 रन पर आउट हुए। कप्तान सूर्यकुमार यादव 12 रन ही बना सके और आउट हो गए, तिलक वर्मा 26 रन बनाकर आउट हुए, अक्षर पटेल ने 23 रन की पारी खेली। वहीं हार्दिक पंड्या 28 गेंदों पर 59 रनों की पारी खेलकर नाबाद रहे, जिसमें उन्होंने 6 चौके और 4 छक्के लगाए।