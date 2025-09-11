IND vs PAK: एशिया कप में भारत के खिलाफ मुकाबले से पहले पाकिस्तान के कप्तान सलमान आगा चोटिल, क्या खेलेंगे?

Asia Cup 2025:पाकिस्तान ने अभी तक एशिया कप में अपना अभियान शुरू नहीं किया है और उसे शुक्रवार (12 सितंबर) को ओमान से भिड़ना है। लेकिन टूर्नामेंट के अपने पहले मैच और रविवार को भारत के खिलाफ होने वाले बड़े मुकाबले से पहले, कप्तान सलमान अली आगा को थोड़ी चोट लग गई है। वह बुधवार (10 सितंबर) को दुबई स्थित आईसीसी अकादमी में प्रशिक्षण सत्र से दूर रहे, जबकि बाकी टीम पूरी तरह से फिटनेस अभ्यास में जुटी रही।

जियो न्यूज़ की एक रिपोर्ट के अनुसार, सलमान आगा को हल्की ऐंठन के बाद गर्दन पर पट्टी बाँधे देखा गया। वह टीम के साथ तो गए, लेकिन वार्म-अप और फुटबॉल अभ्यास से दूर रहे। रविवार (14 सितंबर) को भारत के खिलाफ होने वाले बहुप्रतीक्षित मुकाबले को देखते हुए, उनकी सीमित गतिविधियों ने पाकिस्तानी खेमे में चिंता पैदा कर दी है।

हालांकि, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (पीसीबी) ने इन चिंताओं को कम करके आंका है और कहा है कि यह मामूली समस्या है और सलमान ने केवल एहतियात के तौर पर प्रशिक्षण नहीं लिया। अब उनके जल्द ही पूरी तरह से प्रशिक्षण पर लौटने की उम्मीद है, और टीम प्रबंधन को विश्वास है कि वह एशिया कप में पाकिस्तान के लिए खेलने के लिए समय पर पूरी तरह से फिट हो जाएँगे।

सलमान को एशिया कप में अच्छे प्रदर्शन का भरोसा

जहाँ तक एशिया कप की बात है, भारत ने अपने अभियान की शानदार शुरुआत करते हुए अपने पहले मैच में यूएई को नौ विकेट से हरा दिया। यह मैच सिर्फ़ 106 गेंदों तक चला और भारत ने 58 रनों के लक्ष्य को सिर्फ़ 4.3 ओवर में हासिल कर लिया। पाकिस्तान भी इस महाद्वीपीय प्रतियोगिता के अपने पहले मैच में ओमान के खिलाफ अच्छा प्रदर्शन करने के लिए बेताब होगा।

पाकिस्तान के कप्तान सलमान अली आगा ने टूर्नामेंट से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में आत्मविश्वास से भरे अंदाज़ में कहा, "मुझे लगता है कि हम अच्छा क्रिकेट खेल रहे हैं, हमने इसकी शुरुआत कुछ महीने पहले की थी। चीज़ें अब बेहतर हो रही हैं, एक टीम के तौर पर हम अच्छा क्रिकेट खेल रहे हैं और इस टूर्नामेंट का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं और हर कोई बहुत उत्साहित है।"