IND vs PAK, FINAL: अंडर-19 एशिया कप का चैंपियन बना पाकिस्तान, फाइनल में भारत को 191 रनों से हराया

India U19 vs Pakistan U19, Final: पाकिस्तान ने रविवार को दुबई में भारत के खिलाफ अंडर-19 एशिया कप फाइनल मुकाबला जीता। खिताबी मुकाबले में पाकिस्तान के खिलाफ भारत ने बॉलिंग, फील्डिंग और बैटिंग सभी क्षेत्रों में बहुत ही निराशाजनक और खराब प्रदर्शन किया। 348 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए आयुष म्हात्रे के नेतृत्व वाली युवा भारतीय टीम 156 रन पर ही ऑल आउट हो गई, जिससे उसे 191 रनों के बड़े अंतर से हार का सामना करना पड़ा। सलामी बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी से भारतीय फैंस को काफी उम्मीदें थीं। लेकिन उन्होंने भी अंत में निराश किया।
हालांकि उन्होंने शुरुआत अपने आक्रामक अंदाज से ही की और आउट होने से पहले 10 गेंदों में 3 छक्के और एक चौके साथ 26 रन जोड़े। इससे पहले कप्तान आयुष म्हात्रे ने 2 रन के निजी स्कोर पर अपना विकेट खो दिया, जिससे भारत को शुरुआती झटका लगा। दोनों के आउट होने के बाद भारतीय टीम की बल्लेबाजी ताश के पत्तों की तरह बिखर गई। पाकिस्तान के अली रज़ा ने बेहतरीन गेंदबाजी की। उन्होंने 6.2 ओवर में 42 रन देकर चार विकेट लिए। जबकि मोहम्मद सय्याम, अब्दुल सुभान और हुजैफ़ा ने दो-दो सफलताएं अर्जित कीं।
वहीं मेन्स U-19 एशिया कप में यह उनकी पहली सीधी जीत है और 2013 में भारत के साथ संयुक्त विजेता बनने के बाद यह पहली जीत है। आज उन्होंने बल्ले और गेंद दोनों से शानदार प्रदर्शन किया। इसकी शुरुआत तब हुई जब पहले बल्लेबाजी करने के लिए कहे जाने के बाद उन्होंने एक बड़ा स्कोर बनाया। समीर मिन्हास की शानदार 172 रनों की पारी की बदौलत पाकिस्तान ने 347/8 रन बनाए।