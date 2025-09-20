IND vs PAK: एशिया कप सुपर फोर मैच के बारे में छह बार पूछे जाने के बावजूद सूर्यकुमार यादव ने एक बार भी नहीं किया पाकिस्तान का जिक्र

भारत और उसके पारंपरिक प्रतिद्वंद्वियों के बीच होने वाले आगामी मुकाबले से पहले आयोजित मैच-पूर्व प्रेस कॉन्फ्रेंस में ग्रुप स्टेज मुकाबले के विवाद पर चर्चा होने की उम्मीद थी।

By रुस्तम राणा | Updated: September 20, 2025 18:05 IST2025-09-20T18:05:13+5:302025-09-20T18:05:25+5:30

IND vs PAK: Despite being asked six times about the Asia Cup Super Four match, Suryakumar Yadav did not mention Pakistan even once | IND vs PAK: एशिया कप सुपर फोर मैच के बारे में छह बार पूछे जाने के बावजूद सूर्यकुमार यादव ने एक बार भी नहीं किया पाकिस्तान का जिक्र

IND vs PAK: एशिया कप सुपर फोर मैच के बारे में छह बार पूछे जाने के बावजूद सूर्यकुमार यादव ने एक बार भी नहीं किया पाकिस्तान का जिक्र

googleNewsNext

IND vs PAK, Asia Cup 2025:एशिया कप 2025 के सबसे बहुप्रतीक्षित मैचों में से एक से पहले, भारत के टी20 कप्तान सूर्यकुमार यादव को मीडिया के सवालों की बौछार का सामना करना पड़ा—जिनमें से कई सवाल एक ही विषय पर केंद्रित थे: वह भी पाकिस्तान। लेकिन शांतचित्तता और मीडिया की समझदारी का परिचय देते हुए, यादव ने एक बार भी "पाकिस्तान" का ज़िक्र किए बिना, चिर-प्रतिद्वंद्वी के सभी छह संदर्भों का जवाब दिया।

भारत और उसके पारंपरिक प्रतिद्वंद्वियों के बीच होने वाले आगामी मुकाबले से पहले आयोजित मैच-पूर्व प्रेस कॉन्फ्रेंस में ग्रुप स्टेज मुकाबले के विवाद पर चर्चा होने की उम्मीद थी। उस मुकाबले में भारतीय खिलाड़ियों ने मैच के बाद हाथ मिलाने की परंपरा से परहेज किया था, जिस पर पाकिस्तानी खेमे में तीखी प्रतिक्रिया हुई और यह अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सुर्खियाँ बनीं। फिर भी, सूर्यकुमार ने सावधानी से किसी का ज़िक्र करने से परहेज किया।

इस ज़बरदस्त प्रतिद्वंद्विता के बारे में पूछे जाने पर, भारतीय कप्तान ने इस कहानी को ठंडे दिमाग से खारिज कर दिया। उन्होंने कहा, "मुझे नहीं पता कि आप लोग किस प्रतिद्वंद्विता की बात कर रहे हैं। मैं बस खचाखच भरी भीड़ देखकर अपनी टीम से कहता हूँ कि अब उनका मनोरंजन करने का समय है।" "अगर इतने सारे लोग आते हैं, तो उन्हें अच्छा क्रिकेट खेलना हमारा काम है।"

पत्रकारों ने उन्हें और उलझाने की कोशिश की और सीधे तौर पर नाम लिए बिना ही हाथ मिलाने वाले विवाद की ओर उनका ध्यान खींचा। एक पत्रकार ने शरारत से पूछा, "आप लोगों ने अच्छी बल्लेबाज़ी की और पिछले मैच में कई और चीज़ें भी अच्छी कीं। तो क्या आप ऐसा ही करते रहना चाहते हैं?" सूर्यकुमार मुस्कुराए और संयम से जवाब दिया, "बाकी चीज़ों से आपका मतलब है कि हमने अच्छी गेंदबाज़ी की, है ना?"

सौ से ज़्यादा प्रेस कॉन्फ्रेंस के अनुभवी खिलाड़ी को साफ़ पता था कि अंदरूनी हलचल से कैसे पार पाना है। यहाँ तक कि जब उनसे भारत की अपने पड़ोसी देशों पर पिछली जीत और क्या इससे आगामी मैच में बढ़त मिलेगी, इस बारे में सवाल किया गया, तो उन्होंने अपना ध्यान अपनी टीम के प्रदर्शन पर केंद्रित कर दिया। "इससे हमें कोई फ़ायदा नहीं होता कि हमने उनसे एक बार खेला है और अच्छा खेल दिखाया है। हमें बिल्कुल नए सिरे से अच्छी शुरुआत करनी होगी।"

प्रतिद्वंद्वी से लेकर टीम की गतिशीलता और भावनात्मक प्रतिक्रियाओं तक, लगातार पूछे गए सवालों का जवाब एक ही रणनीति से मिला: क्रिकेट पर ध्यान केंद्रित करो, शोरगुल को नज़रअंदाज़ करो। ध्यान भटकाने वाली चीज़ों को रोकने के बारे में, उन्होंने अपने साथियों को व्यावहारिक सलाह दी। "अपना कमरा बंद करो, अपना फ़ोन बंद करो और सो जाओ... मैं यह नहीं कह रहा कि शोरगुल पूरी तरह से बंद कर दो, बल्कि वही लो जो तुम्हारे लिए अच्छा है।"

जब उनसे पूछा गया कि क्या भारत-पाकिस्तान मुक़ाबले गुणवत्ता के मामले में एकतरफ़ा होते जा रहे हैं, तो यादव ने फिर से इस बात पर ध्यान देने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा, "मुझे बस यही लगता है कि स्टेडियम भरा हुआ है और जब स्टेडियम भरा होता है, तो मैं अपनी टीम और सभी से कहता हूँ कि अब मनोरंजन का समय है... चलो अच्छा क्रिकेट खेलते हैं।"

लगभग 13 मिनट की बातचीत के दौरान भारतीय कप्तान ने एक बार भी पाकिस्तान का नाम नहीं लिया, न ही उन्होंने इस मुक़ाबले के राजनीतिक या भावनात्मक पहलुओं पर कोई टिप्पणी की। उनका पूरा ध्यान अपनी टीम की तैयारी, मानसिकता और खचाखच भरे स्टेडियम में प्रदर्शन करने के उत्साह पर रहा।

सूर्यकुमार यादव के निजी सफ़र के बारे में बात करते हुए भी, पत्रकारों ने जानना चाहा कि क्या पाकिस्तान के ख़िलाफ़ पिछला मैच, बड़े बैकग्राउंड को देखते हुए, उनका पसंदीदा था। कप्तान ने इसके बजाय अपने डेब्यू मैच पर विचार करना चुना। उन्होंने कहा, "मेरे लिए सबसे अच्छा मैच वह था जब मैंने भारत के लिए पहला मैच खेला था। उसके बाद, जब भी मैं उस जर्सी को पहनकर मैदान पर उतरता हूँ, तो यह मेरे लिए गर्व का पल होता है।"
 

Open in app
टॅग्स :Asia CupIndiaPakistanSuryakumar Yadavएशिया कपभारतपाकिस्तान