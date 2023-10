Highlights बाबर को विराट से टी-शर्ट मांगना पड़ा महंगा पूर्व कप्तान वसीम अकरम ने कहा बड़ा मैच हारे हैं सोशल मीडिया पर टी-शर्ट वाली वीडियो पर आ रही हैं प्रतिक्रिया

IND VS PAK: विश्व कप 2023 में शनिवार, 14 अगस्त को भारत पाक के बीच गुजरात के अहमदाबाद स्थित नरेंद्र मोदी स्टेडियम में किक्रेट मैच खेला गया। इस मैच में पाकिस्तान ने सभी विकेट खोकर 191 रन बनाए। भारत ने 192 रन का लक्ष्य 31वें ओवर तक तीन विकेट खोकर पूरा कर लिया।

भारत की विश्व कप में पाकिस्तान पर यह लगातार आठवीं जीत थी। भारत ने पहले गेंदबाजी और फिर बल्लेबाजी से मेहमानों को मैच में वापसी करने का एक भी मौका नहीं दिया। इधर मैच के समाप्त होने पर विराट कोहली ने बाबर की इच्छा पूरी की तो पाकिस्तान के पूर्व कप्तान वसीम अकरम भड़क गए।

The mutual love and respect between Virat Kohli and Babar Azam. This was after yesterday's match. Posting this here so that the hateful RW can see that their hate won't affect them. pic.twitter.com/kE16e2VkNK