IND vs PAK, Asia Cup 2025 Final: फाइनल में पाकिस्तान के खिलाफ रिंकू सिंह दिखाएंगे अपनी बैटिंग का जलवा, पाड्या चोट के कारण बाहर

IND vs PAK, Asia Cup 2025 Final: हार्दिक पांड्या भारत और पाकिस्तान के बीच होने वाले एशिया कप 2025 के फाइनल से बाहर हो गए हैं, उनकी जगह रिंकू सिंह को टीम में शामिल किया गया है। हार्दिक ने श्रीलंका पर भारत की रोमांचक जीत में हिस्सा लिया, लेकिन केवल एक ही ओवर फेंक पाए, जिसमें उन्होंने कुसल मेंडिस को शून्य पर आउट कर दिया।

उनकी अनुपस्थिति का मतलब है कि भारत को मैच के लिए अपना संयोजन बदलने पर मजबूर होना पड़ा है। रिंकू बल्लेबाजी क्रम में हार्दिक की जगह लेंगे, जबकि वापसी कर रहे जसप्रीत बुमराह और शिवम दुबे हर्षित राणा और अर्शदीप सिंह की जगह टीम में शामिल हुए हैं। भारत ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाज़ी करने का फैसला किया है और वह अपना दूसरा एशिया कप टी20I टूर्नामेंट जीतने के इरादे से उतरेगा।

दोनों टीमें इस प्रकार हैं:

पाकिस्तान (प्लेइंग इलेवन): साहिबजादा फरहान, फखर जमान, सईम अयूब, सलमान आगा (कप्तान), हुसैन तलत, मोहम्मद हारिस (विकेटकीपर), मोहम्मद नवाज, फहीम अशरफ, शाहीन अफरीदी, हारिस रऊफ, अबरार अहमद

भारत (प्लेइंग इलेवन): अभिषेक शर्मा, शुबमन गिल, सूर्यकुमार यादव (कप्तान), तिलक वर्मा, संजू सैमसन (विकेटकीपर), शिवम दुबे, रिंकू सिंह, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह, वरुण चक्रवर्ती