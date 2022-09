IND vs PAK Asia Cup 2022: दीपक हुड्डा के शॉट से हैरान रह गए विराट कोहली, वीडियो वायरल, देखें

Highlights विराट कोहली ने हसनैन पर छक्के के साथ 32वां अर्धशतक पूरा किया। रोमांचक मुकाबले में भारत को पांच विकेट से हरा दिया। एक गेंद शेष रहते पांच विकेट पर 182 रन बनाकर जीत दर्ज की।

IND vs PAK Asia Cup 2022: सलामी बल्लेबाज मोहम्मद रिजवान के अर्धशतक और मोहम्मद नवाज के साथ उनकी अर्धशतकीय साझेदारी से पाकिस्तान ने एशिया कप टी20 क्रिकेट टूर्नामेंट के सुपर चार चरण के रोमांचक मुकाबले में भारत को पांच विकेट से हरा दिया।

भारत के 182 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए पाकिस्तान ने रिजवान (51 गेंद में 71 रन, छह चौके और दो छक्के) और करियर की सर्वश्रेष्ठ पारी खेलने वाले नवाज (20 गेंद में 42 रन, छह चौके, दो छक्के) के बीच तीसरे विकेट की 73 रन की साझेदारी से एक गेंद शेष रहते पांच विकेट पर 182 रन बनाकर जीत दर्ज की।

विराट कोहली ने कहा कि उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ सुपर फोर मैच में तेज रफ्तार से रन बनाने की कोशिश की लेकिन लगातार विकेट गिरने से उन्हें रणनीति बदलनी पड़ी। कोहली ने 44 गेंद में 60 रन बनाये। उन्होंने तेज शुरुआत की लेकिन बाद में रफ्तार धीमी करनी पड़ी।

अपने पुराने लय की झलक दिखाने वाले कोहली नॉन-स्ट्राइकर पर थे। 18वें ओवर में दीपक हुड्डा ने रैंप शॉट से हसनैन की शॉर्ट डिलीवरी का मुकाबला किया। लगभग जमीन पर गिरते हुए हुड्डा ने इसे विकेटकीपर के सिर के ऊपर से चौका लगा दिया। दूसरे छोर पर खड़े कोहली हैरान रह गए और शॉट की सराहना की।

दीपक हुड्डा (16) ने राउफ और हसनैन पर चौके मारे। कोहली ने हसनैन पर छक्के के साथ 36 गेंद में करियर का 32वां अर्धशतक पूरा किया। हुड्डा हालांकि नसीम के अगले ओवर में गेंद को हवा में लहराकर नवाज को कैच दे बैठे। राउफ के अंतिम ओवर की पहली चार गेंद पर एक रन बनाकर कोहली रन आउट हो गए।

💬💬 "We have a healthy team environment and I'd like to give credit to the Captain and team management for the same," @imVkohli on the team morale 👍#AsiaCup2022pic.twitter.com/nvJ3jA3kNs