IND vs OMA: जतिंदर-आमिर टी20 अंतरराष्ट्रीय में भारत के खिलाफ 50 रन की साझेदारी करने वाली दूसरी एसोसिएट जोड़ी बनी

IND vs OMA, Asia Cup 2025: ओमान के सलामी बल्लेबाज जतिंदर सिंह और आमिर कलीम अबू धाबी में एशिया कप 2025 के मुकाबले के दौरान टी-20 अंतरराष्ट्रीय में भारत के खिलाफ पचास रन की साझेदारी करने वाली एसोसिएट देश की दूसरी जोड़ी बन गए।

भारत के 189 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए दोनों सलामी बल्लेबाजों ने मिलकर 56 रनों की साझेदारी की, जिसके बाद जतिंदर को कुलदीप यादव ने आउट कर दिया। आमिर और हम्माद मिर्ज़ा इसके बाद एक ही मैच में अर्धशतकीय साझेदारी करने वाले तीसरे एसोसिएट खिलाड़ी बन गए।

एसोसिएट देश की ओर से 50 रनों की साझेदारी करने वाली आखिरी जोड़ी अफ़ग़ानिस्तान के असगर अफ़ग़ान और नूर अली ज़दरान की थी, जिन्होंने 2010 में ग्रोस आइलेट में 68 रनों की साझेदारी की थी।

उसके बाद से अफगानिस्तान (पांच बार) और आयरलैंड (दो बार) ने भारत के खिलाफ टी-20 अंतरराष्ट्रीय मैचों में पचास रन की साझेदारी दर्ज की है, लेकिन ये साझेदारी तब हुई जब दोनों देशों को पूर्ण सदस्य का दर्जा प्राप्त हो गया था।

T20I में भारत के विरुद्ध किसी एसोसिएट जोड़ी द्वारा सबसे बड़ी साझेदारी

68 - असगर अफगान, नूर अली जादरान - अफगानिस्तान (2010)

58* - आमिर कलीम, हम्माद मिर्ज़ा, ओमान (2025)

56 - आमिर कलीम, जतिंदर सिंह, ओमान (2025)

45 - दीपेंद्र ऐरी, संदीप जोरा, नेपाल (2023)

33 - स्टीफ़न बार्ड, माइकल वैन लिंगन, नामीबिया (2021)

33 - कुशल भुरटेल, कुशल मल्ला, नेपाल (2023)