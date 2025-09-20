IND vs OMA: एशिया कप के अंतिम ग्रुप ए मैच में भारत ने ओमान को 21 रनों से हराया,

भारत के खिलाफ 189 रनों का लक्ष्य का पीछा करते हुए ओमान की टीम 20 ओवर में अपने 4 विकेट के नुकसान पर 167 रन ही बना सकी।

By रुस्तम राणा | Updated: September 20, 2025 00:12 IST2025-09-20T00:02:45+5:302025-09-20T00:12:32+5:30

IND vs OMA, Asia Cup 2025: टीम इंडिया ने शुक्रवार को अबुधाबी में एशिया कप के अंतिम ग्रुप ए मैच में ओमान के खिलाफ 21 रनों से जीत दर्ज की। लक्ष्य का पीछा करते हुए ओमान की टीम 20 ओवर में अपने 4 विकेट के नुकसान पर 167 रन ही बना सकी। भारत के लिए कुलदीप यादव, हर्षित राणा, हार्दिक पांड्या और अर्शदीप सिंह ने एक-एक विकेट लिए। लक्ष्य का पीछा करते हुए ओमान ने अच्छी लेकिन धीमी शुरूआत की। सलामी बल्लेबाज कप्तान जतिंदर सिंह को 32 रनों में क्लीन बोल्ड कर कुलदीप यादव ने भारत को पहली सफलता दिलाई। 

इसके बाद इसके बाद आमिर कलीम और हम्माद मिर्ज़ा ने अपनी टीम के लिए अर्धशतकीय पारी खेली। आमिर 46 गेंदों में 7 चौके और 2 छक्कों की मदद से 64 रन बनाए। वहीं मिर्जा ने 33 गेंदों में 51 रनों की पारी खेली। इसमें उनके 5 चौके और 2 छक्के शामिल थे। दोनों बल्लेबाजों ने अर्धशतक जड़े और दूसरे विकेट के लिए 93 रनों की साझेदारी की। ओमान ने मौजूदा विश्व चैंपियन के खिलाफ यहाँ शानदार प्रदर्शन किया है। इस टीम के लिए 189 रनों का लक्ष्य हमेशा से ही बहुत मुश्किल लग रहा था, लेकिन ओमान ने आगे बढ़कर विश्व क्रिकेट की इस दिग्गज टीम के खिलाफ कड़ी टक्कर दी। 

इससे पहले भारतीय टीम के कप्तान सूर्यकुमार यादव ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया, जिसके बाद भारतीय टीम ने संजू सैमसन (56 रन) के अर्धशतक से ओमान के खिलाफ आठ विकेट पर 188 रन बनाए। सैमसन के अलावा अभिषेक शर्मा ने 38, तिलक वर्मा ने 29 और अक्षर पटेल ने 26 रन का योगदान दिया। ओमान के लिए आमिर कलीम, शाह फैसल और जितेन रामानंदी ने दो-दो विकेट झटके। एशिया कप के सुपर 4 मुकाबले में भारत एकबार फिर से पाकिस्तान के खिलाफ 21 सितंबर रविवार को हाई वोल्टेज मुकाबले के लिए मैदान में उतरेगा। 

टॅग्स :Asia CupOmanTeam Indiaएशिया कपटीम इंडिया