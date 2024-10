IND vs NZ Day 2, 1st Test: विराट कोहली, सरफराज खान, केएल राहुल और रविंद्र जडेजा 0 पर आउट?, खाता नहीं खोल सके 4 बल्लेबाज, रोहित 2 और जायसवाल 13 पर लौटे

Highlights IND vs NZ Day 2 Live Score 1st Test: पहले टेस्ट में भारत का बुरा हाल है। IND vs NZ Day 2 Live Score 1st Test: शीर्ष 7 भारतीय बल्लेबाजों में से 4 घरेलू टेस्ट में शून्य पर आउट हुए। IND vs NZ Day 2 Live Score 1st Test: भारत ने लंच तक छह विकेट 34 रन पर गंवा दिये।

IND vs NZ Day 2 Live Score 1st Test: गुरुवार को बेंगलुरु में न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले टेस्ट के दौरान विराट कोहली एमएस धोनी को पीछे छोड़ते हुए सभी प्रारूपों में भारत के दूसरे सबसे ज्यादा कैप्ड खिलाड़ी बन गए। कोहली के पास अब भारत के लिए 536 कैप हैं, जबकि धोनी के पास 535 हैं। विराट कोहली, सरफराज खान, केएल राहुल और रविंद्र जडेजा 0 पर आउट हो गए। न्यूजीलैंड के खिलाफ वर्षाबाधित पहले क्रिकेट टेस्ट के दूसरे दिन बृहस्पतिवार को भारत ने लंच तक छह विकेट 34 रन पर गंवा दिये। यह पहली बार है, जब शीर्ष 7 भारतीय बल्लेबाजों में से 4 घरेलू टेस्ट में शून्य पर आउट हुए हैं।

एक टेस्ट पारी में शीर्ष 7 भारतीय बल्लेबाजों में से 4 शून्य पर आउट-

बनाम इंग्लैंड, लीड्स, 1952 (तीसरी पारी)

बनाम इंग्लैंड, मैनचेस्टर, 2014 (पहली पारी)

बनाम न्यूजीलैंड, बेंगलुरु, 2024 (पहली पारी)*।

1ST Test. WICKET! 8.6: Virat Kohli 0(9) ct Glenn Phillips b William O Rourke, India 9/2 https://t.co/8qhNBrs1td#INDvNZ@IDFCFIRSTBank — BCCI (@BCCI) October 17, 2024

कीवी गेंदबाजों ने पहले ही घंटे में भारत के शीर्षक्रम की धज्जियां उड़ा दी। बारिश रुकने के बाद खेल शुरू होने पर यशस्वी जायसवाल (13) का विकेट भारत ने गंवाया। रोहित शर्मा (दो) को टिम साउदी ने पवेलियन भेजा जबकि युवा विलियम ओ राउरकी ने विराट कोहली (0) का विकेट लिया । सरफराज खान (0) तीन गेंद और केएल राहुल ((0) छह गेंद तक टिक सके।

1ST Test. WICKET! 22.4: K L Rahul 0(6) ct Tom Blundell b William O Rourke, India 33/5 https://t.co/8qhNBrs1td#INDvNZ@IDFCFIRSTBank— BCCI (@BCCI) October 17, 2024

ऋषभ पंत 15 रन बनाकर खेल रहे हैं जबकि रविंद्र जडेजा खाता खोले बिना लौट गए। भारत ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए तीन विकेट 13 रन पर गंवा दिये थे। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का भारत का फैसला गलत साबित हुआ और कीवी तेज गेंदबाजों ने भारत को अच्छी शुरुआत नहीं करने दी। इससे पहले बारिश के कारण कल पहले दिन कोई खेल नहीं हो सका था।