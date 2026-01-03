IND vs NZ: 5 पारी में 4 शतक, आखिर क्या गलती किए देवदत्त पडिक्कल?, न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज में मौका नहीं

Highlightsदक्षिण अफ्रीका सीरीज के दौरान शानदार शतक बनाने के बावजूद ऋतुराज गायकवाड़ को चयनकर्ताओं ने नजरअंदाज किया।श्रेयस अय्यर भी फिटनेस मंजूरी मिलने पर इस टीम का हिस्सा होंगे।न्यूजीलैंड वनडे सीरीज में मौका नहीं दिया गया।
नई दिल्लीः आखिरकार बीसीसीआई, मुख्य चयनकर्ता अजित अगरकर और कोच गौतम गंभीर को क्या चाहिए। लगातार रन बनाने के बाद भी कर्नाटक खिलाड़ी देवदत्त पडिक्कल को मौका नहीं दे रहे हैं। पडिक्कल ने विजय हजारे मैच में 5 पारी में 4 शतक लगा चुके हैं। न्यूजीलैंड वनडे सीरीज में मौका नहीं दिया गया। इसके साथ ही दक्षिण अफ्रीका सीरीज के दौरान शानदार शतक बनाने के बावजूद ऋतुराज गायकवाड़ को चयनकर्ताओं ने नजरअंदाज किया। श्रेयस अय्यर भी फिटनेस मंजूरी मिलने पर इस टीम का हिस्सा होंगे।
IND vs NZ: न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए भारतीय टीम:
शुभमन गिल (कप्तान), रोहित शर्मा, विराट कोहली, केएल राहुल (विकेटकीपर), श्रेयस अय्यर (उपकप्तान; फिटनेस मंजूरी के अधीन), वाशिंगटन सुंदर, रविंद्र जड़ेजा, मोहम्मद सिराज, हर्षित राणा, प्रसिद्ध कृष्णा, कुलदीप यादव, ऋषभ पंत (विकेटकीपर), नितीश कुमार रेड्डी, अर्शदीप सिंह, यशस्वी जयसवाल।
अनुभवी भारतीय तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज ने न्यूजीलैंड के खिलाफ तीन मैचों की घरेलू एकदिवसीय सीरीज के लिए शुक्रवार को चुनी गयी 15 सदस्यीय भारतीय टीम में वापसी की। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ घरेलू सीरीज में नजरअंदाज किए गए सिराज की वनडे टीम में वापसी हुई है।
नवंबर में ऑस्ट्रेलिया में वनडे श्रृंखला के दौरान ‘स्प्लीन’ (तिल्ली) में चोट लगने के कारण अस्पताल में भर्ती हुए अय्यर को भारतीय क्रिकेट बोर्ड (बीसीसीआई) के उत्कृष्टता केंद्र (सीओई) से फिटनेस मंजूरी पाने के लिए इस महीने विजय हजारे ट्रॉफी में अपनी मैच फिटनेस साबित करनी होगी।
दिग्गज हरफनमौला हार्दिक पंड्या को सीओई से मैच में 10 ओवर गेंदबाजी करने की अनुमति नहीं मिली इसलिए चयनकर्ताओं ने उन्हें 11 जनवरी से वडोदरा में शुरू होने वाली श्रृंखला के लिए टीम में शामिल नहीं किया। इस श्रृंखला के बाकी दो मैच राजकोट और इंदौर में क्रमशः 14 और 18 जनवरी को खेले जाएंगे।