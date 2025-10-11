घरेलू सरजमीं पर 12 साल बाद 3-0 से हार?, कोच गौतम गंभीर बोले-अगर ईमानदारी से और दिल से कहूं, तो नहीं लगता कोचिंग कार्यकाल में कभी भूल पाऊँगा

ऑस्ट्रेलिया दौरे की यह सीरीज दिग्गज रोहित शर्मा, विराट कोहली और रविचंद्रन अश्विन जैसे दिग्गज खिलाड़ियों के लिए आखिरी सीरीज साबित हुई।

By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Updated: October 11, 2025 18:33 IST2025-10-11T18:32:06+5:302025-10-11T18:33:53+5:30

ind vs nz Coach Gautam Gambhir said 3-0 defeat home soil after 12 years say honestly my heart I don't think I will ever forget my coaching tenure | घरेलू सरजमीं पर 12 साल बाद 3-0 से हार?, कोच गौतम गंभीर बोले-अगर ईमानदारी से और दिल से कहूं, तो नहीं लगता कोचिंग कार्यकाल में कभी भूल पाऊँगा

file photo

Highlightsरोहित और कोहली ने इसके बाद खेल के लंबे प्रारूप को अलविदा कह दिया।टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल में खेलने की संभावनाओं को बड़ा झटका लगा था।आगे देखना जरूरी है, लेकिन कभी-कभी अतीत को याद रखना भी ज़रूरी होता है।

नई दिल्लीः पिछले साल न्यूजीलैंड के हाथों घरेलू मैदान पर मिली 0-3 की हार आज भी भारत के मुख्य कोच गौतम गंभीर को कचोटती है और वह नहीं चाहते कि उनके खिलाड़ी भविष्य की तैयारी करते हुए टेस्ट मैचों में मिली उस करारी शिकस्त हार को भूल जाएं। यह घरेलू सरजमीं पर 12 साल में भारत की टेस्ट सीरीज में पहली हार थी।

गंभीर ने ‘जियोहॉटस्टार’ से कहा, ‘‘ मैं अगर ईमानदारी से और दिल से कहूं, तो मुझे नहीं लगता कि अपने कोचिंग कार्यकाल में मैं इसे कभी भूल पाऊँगा। मुझे इसे भूलना भी नहीं चाहिए। मैंने खिलाड़ियों से भी यही कहा है कि आगे देखना जरूरी है, लेकिन कभी-कभी अतीत को याद रखना भी ज़रूरी होता है।’’

इस पूर्व सलामी बल्लेबाज ने कहा, ‘‘सबने सोचा था कि हम न्यूजीलैंड को हरा देंगे। ड्रेसिंग रूम में हमें बार-बार याद दिलाना होगा कि न्यूजीलैंड के खिलाफ क्या हुआ था।’’ उस श्रृंखला में सूपड़ा साफ होने से भारत के लगातार तीसरे विश्व टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल (डब्ल्यूटीसी) में खेलने की संभावनाओं को बड़ा झटका लगा था।

भारत इसके बाद ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उसकी सरजमीं पर हुई सीरीज में हार के बाद डब्ल्यूटीसी फाइनल की दौड़ से बाहर हो गया था। ऑस्ट्रेलिया दौरे की यह सीरीज दिग्गज रोहित शर्मा, विराट कोहली और रविचंद्रन अश्विन जैसे दिग्गज खिलाड़ियों के लिए आखिरी सीरीज साबित हुई। अश्विन ने इस सीरीज के दौरान जबकि रोहित और कोहली ने इसके बाद खेल के लंबे प्रारूप को अलविदा कह दिया।

Open in app
टॅग्स :New Zealand Cricket TeamTeam IndiaRohit SharmaVirat KohliRavichandran AshwinGautam Gambhirन्यूजीलैंड क्रिकेट टीमटीम इंडियारोहित शर्माविराट कोहलीरविचंद्रन अश्विनगौतम गंभीर