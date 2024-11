IND vs NZ 3rd Test Day 1: 65 रन और 5 विकेट, कमाल की गेंदबाजी?, रविंद्र जडेजा और वॉशिंगटन सुंदर ने झटके 9 विकेट

Highlights IND vs NZ 3rd Test Day 1 Live Score: बायें हाथ के स्पिनर जडेजा ने 65 रन देकर पांच विकेट लिए। IND vs NZ 3rd Test Day 1 Live Score: आफ स्पिनर सुंदर ने 81 रन देकर चार विकेट चटकाये। IND vs NZ 3rd Test Day 1 Live Score: न्यूजीलैंड के लिये डेरिल मिचेल ने सर्वाधिक 81 रन बनाए।

IND vs NZ 3rd Test Day 1 Live Score: मुंबई में शानदार वापसी। कोच गौतम गंभीर, मोर्ने मोर्कल और अन्य सहयोगी स्टॉफ ने ताली बजाकर समर्थन किया। रविंद्र जडेजा और वॉशिंगटन सुंदर ने मिलकर नौ विकेट चटकाए, जिसके दम पर भारत ने तीसरे और आखिरी क्रिकेट टेस्ट के पहले दिन न्यूजीलैंड को 235 रन पर आउट कर दिया। बायें हाथ के स्पिनर जडेजा ने 65 रन देकर पांच विकेट लिए जबकि आफ स्पिनर सुंदर ने 81 रन देकर चार विकेट चटकाये। न्यूजीलैंड टीम 65 . 4 ओवर में आउट हो गई। न्यूजीलैंड के लिये डेरिल मिचेल ने सर्वाधिक 81 रन बनाए।

जडेजा ने विल यंग (71) और डेरिल मिचेल (नाबाद 53) के बीच चौथे विकेट के लिये 87 रन की साझेदारी तोड़ी। उन्होंने टॉम ब्लंडेल (0) और ग्लेन फिलिप्स (17) को भी आउट किया। इसके बाद ईश सोढ़ी और मैट हैनरी को पैवलियन भेजा। अश्विन पहली बार न्यूजीलैंड के खिलाफ किसी पारी में बिना विकेट लिए लौटे हैं। भारत के लिये सुबह के सत्र में स्पिनर वॉशिंगटन सुंदर ने दो विकेट चटकाए।

यंग ने सुंदर को छक्का लगाकर अपना अर्धशतक पूरा किया। तेज गर्मी और उमस के बीच यंग की एकाग्रता टूटी और जडेजा ने उन्हें पहली स्लिप में रोहित शर्मा के हाथों लपकवाया। उन्होंने ब्लंडेल को खाता भी नहीं खोलने दिया। इसके बाद फिलिप्स भी नहीं टिक सके। तीन विकेट लेने के साथ ही जडेजा भारत के लिये सर्वाधिक टेस्ट विकेट लेने वाले गेंदबाजों की सूची में पांचवें स्थान पर आ गए।

उन्होंने तेज गेंदबाज जहीर खान और ईशांत शर्मा को पीछे छोड़ा जिनके 312 विकेट हैं। इससे पहले सुंदर ने दो विकेट लेकर न्यूजीलैंड को अच्छी शुरुआत नहीं करने दी। वहीं तेज गेंदबाज आकाश दीप ने भारत को पहली सफलता दिलाई। सुंदर ने टॉम लैथम (28) और रचिन रविंद्र (पांच) के विकेट चटकाये। पुणे टेस्ट में 11 विकेट लेने वाले सुंदर ने जल्दी ही लय पकड़कर कीवी बल्लेबाजों का डिफेंस तोड़ दिया।