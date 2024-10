IND vs NZ 2024: दो दिन और 2 हार?, न्यूजीलैंड ने टेस्ट के बाद वनडे में टीम इंडिया को पटका, घर में घुसकर हराया

Highlights सोफी डिवाइन ने 86 गेंद में 79 रन की शानदार पारी खेलने के बाद 27 रन पर तीन विकेट भी चटकाये। भारत के लिए राधा यादव ने चार विकेट लेने के बाद 48 रन बनाये। सीरीज तीसरा और निर्णायक मैच मंगलवार को खेला जायेगा।

IND vs NZ 2024: न्यूजीलैंड टीम ने भारत को दिवाली से पहले दोहरा झटका दिया। फैंस को गहरा आघात लगा है। 26 अक्टूबर को टेस्ट मैच में 113 रन से हराकर 70 साल सीरीज पर कब्जा कर लिया। दूसरी ओर महिला टीम ने टीम इंडिया को 76 रन से हराकर सीरीज 1-1 से बराबर कर ली। कप्तान सोफी डिवाइन के हरफनमौला खेल से न्यूजीलैंड ने तीन मैचों की सीरीज के दूसरे महिला एकदिवसीय में रविवार को यहां भारत को 76 रन से शिकस्त देकर शानदार वापसी की। डिवाइन ने 86 गेंद में 79 रन की शानदार पारी खेलने के बाद 27 रन पर तीन विकेट भी चटकाये।

