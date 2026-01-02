ROKO तूफान, 8 मिनट में 35000 टिकटें बिक गईं, विराट कोहली और रोहित शर्मा का स्वागत करने के लिए स्टेडियम खचाखच...

Highlights IND vs NZ 1st ODI: श्रेयस अय्यर बीसीसीआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में रिहैबिलिटेशन जारी रखेंगे और सीरीज में नहीं खेल पाएंगे। IND vs NZ 1st ODI: हार्दिक पांड्या और जसप्रीत बुमराह को आराम दिया जा सकता है। IND vs NZ 1st ODI: दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ सीरीज में नहीं खेल पाए शुभमन गिल की वापसी की संभावना है।

IND vs NZ 1st ODI: न्यूजीलैंड के खिलाफ तीन मैचों की वनडे सीरीज के लिए भारतीय टीम की घोषणा 3 जनवरी को की जाएगी। वनडे में भारत का प्रदर्शन शानदार रहा है और हाल ही में उसने दक्षिण अफ्रीका को 3-1 से हराया है। न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज में भारत जीत का प्रबल दावेदार माना जा रहा है। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ सीरीज में नहीं खेल पाए शुभमन गिल की वापसी की संभावना है। वहीं हार्दिक पांड्या और जसप्रीत बुमराह को आराम दिया जा सकता है। उप-कप्तान श्रेयस अय्यर बीसीसीआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में रिहैबिलिटेशन जारी रखेंगे और सीरीज में नहीं खेल पाएंगे।

ऐसी खबरें हैं कि मोहम्मद शमी न्यूजीलैंड सीरीज के लिए भारतीय टीम में वापसी कर सकते हैं। वनडे सीरीज से पहले न्यूजीलैंड के खिलाफ पांच मैचों की टी20 सीरीज होगी। टी20 टीम की घोषणा पहले ही हो चुकी है और टी20 विश्व कप के लिए चुनी गई 15 खिलाड़ी ही न्यूजीलैंड के खिलाफ द्विपक्षीय सीरीज में खेलेंगी।

IND vs NZ 1st ODI: भारत बनाम न्यूजीलैंड वनडे सीरीज का कार्यक्रम-

पहला वनडे: 11 जनवरी, वडोदरा

दूसरा वनडे: 14 जनवरी, राजकोट

तीसरा वनडे: 18 जनवरी, इंदौर।

IND vs NZ 1st ODI: भारत बनाम न्यूजीलैंड वनडे सीरीज की लाइव स्ट्रीमिंग स्टार स्पोर्ट्स के पास सीरीज के प्रसारण अधिकार हैं और वनडे मैचों का प्रसारण स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पर किया जाएगा। वहीं, लाइव स्ट्रीमिंग जियोहॉटस्टार पर उपलब्ध होगी।

न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज 11 जनवरी से शुरू होगी और इसके बाद टी20 इंटरनेशनल सीरीज खेली जाएगी। रोहित शर्मा और विराट कोहली को पहले वनडे में खेलते देखने की दीवानगी इतनी ज्यादा है कि मैच के टिकट मिनटों में बिक गए। मैच 2026 में इन दोनों खिलाड़ियों का पहला अंतरराष्ट्रीय मैच होगा और दिसंबर 2025 में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ सीरीज के बाद उनका पहला अंतरराष्ट्रीय मैच होगा।

न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज 11 जनवरी से शुरू होगी और इसके बाद टी20 इंटरनेशनल सीरीज खेली जाएगी। पहले वनडे के ऑनलाइन टिकट बिक गए पहले वनडे के टिकटों की ऑनलाइन बिक्री 1 जनवरी को BookMyShow वेबसाइट और एप्लिकेशन पर शुरू हुई। खबरों के अनुसार 35000 टिकट प्लेटफॉर्म पर टिकट सिर्फ 8 मिनट में बिक गए।

रोहित और कोहली को खेलते देखने के लिए प्रशंसकों की दीवानगी को दर्शाता है। यह बताना जरूरी है कि केवल ऑनलाइन उपलब्ध टिकट ही बिके हैं। ऑफलाइन बुकिंग की तारीखों की घोषणा अभी बाकी है।रोहित और विराट केवल वनडे खेल रहे हैं। उन्होंने 2024 में टी20 और 2025 में टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले लिया था।

हाल ही में दोनों खिलाड़ी शानदार फॉर्म में हैं और ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ सीरीज में उन्होंने बेहतरीन प्रदर्शन किया। मुख्य चयनकर्ता अजीत अगरकर के इस दावे को कि रोहित और विराट 2027 विश्व कप के लिए प्रतिबद्ध नहीं हैं, उन्होंने अब तक गलत साबित कर दिया है और यह भी दिखाया है कि सिर्फ एक ही फॉर्मेट में खेलने से उनके फॉर्म पर कोई असर नहीं पड़ता।

तीन मैचों की वनडे सीरीज के लिए भारतीय क्रिकेट टीम की घोषणा 3 जनवरी को की जाएगी। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया में 1-2 से हार के बाद भारत ने अपनी आखिरी 50 ओवर की सीरीज में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 2-1 से जीत हासिल करके शानदार वापसी की।