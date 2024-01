IND vs ENG: इंग्लैंड के खिलाफ खेले जाने वाले टेस्ट मैच के लिए भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) ने शुक्रवार को पहले दो मैचों के लिए भारतीय टीम की घोषणा की। भारतीय टीम में इस बार नए नाम को शामिल किया गया है जिसने सभी को हैरान कर दिया वहीं, ईशान किशन इस बार टीम का हिस्सा नहीं हैं।

टीम में विकेटकीपर बल्लेबाज ध्रुव जेरेल टीम में एकमात्र नया चेहरा है। तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी को टीम में शामिल नहीं किया गया क्योंकि वह पिछले साल वनडे विश्व कप के दौरान लगी चोट से उबरने की प्रक्रिया जारी रखे हुए हैं। शमी हाल ही में दक्षिण अफ्रीका दौरे पर गई भारतीय टीम का भी हिस्सा नहीं थे।

कुलदीप यादव और अक्षर पटेल को भारत की स्पिन केंद्रित टीम में शामिल किया गया है। उप-कप्तान जसप्रीत बुमराह मोहम्मद सिराज, मुकेश कुमार और अवेश खान के साथ भारत के तेज आक्रमण का नेतृत्व करेंगे।

