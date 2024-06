IND vs ENG: रोहित शर्मा की सेना तैयार, सेमीफाइनल की जंग में इंग्लैंड सामने, जानिए मैच से जुड़ी हर जानकारी

Highlights सेमीफाइनल मैच के दौरान कुछ बारिश की उम्मीद सेमीफाइनल मुकाबले में इंग्लैंड से भिड़ेगी टीम इंडिया 27 जून को गुयाना के प्रोविडेंस स्टेडियम में खेला जाएगा

IND vs ENG T20 World Cup 2024 Semi-Final: भारतीय टीम 27 जून को आईसीसी टी20 विश्वकप के सेमीफाइनल मुकाबले में जब इंग्लैंड से भिड़ेगी तब उसकी नजरें 2022 में ऑस्ट्रेलिया में टी20 विश्व कप सेमीफाइनल में मिली हार का बदला लेने पर होंगी। भारत ने टूर्नामेंट में अब तक एक भी हार नहीं देखी है। भारत और इंग्लैंड के बीच हाई-प्रोफाइल सेमीफाइनल गुरुवार, 27 जून को गुयाना के प्रोविडेंस स्टेडियम में खेला जाएगा। ये मैच भारतीय समयानुसार रात 8 बजे शुरू होगा।

IND VS ENG हेड टू हेड (पिछले 5 मैच)

2022 - इंग्लैंड 10 विकेट से जीता

2022- इंग्लैंड 17 रन से जीता

2022- भारत 49 रन से जीता

2022 - भारत 50 रन से जीता

2021- भारत 36 रन से जीता

