IND vs ENG: सरफराज खान के चयन पर खुश हुए उनके पिता, 'कड़ी मेहनत का फल मिला'

IND vs ENG: भारत और इंग्लैंड के बीच दूसरा टेस्ट मैच 2 फरवरी से खेला जाएगा। दूसरे टेस्ट मैच के लिए केएल राहुल और जडेजा के अनफिट होने के बाद मुंबई के युवा बल्लेबाज सरफराज खान का टेस्ट टीम के लिए चयन हुआ है। सरफराज के चयन पर उनके पिता बेहद ही खुश हैं। सरफराज के पिता नौशाद खान ने एक वीडियो पोस्ट के माध्यम से अपनी खुशी जाहिर की है। उन्होंने वीडियो के माध्यम से चयन समिति का भी धन्यवाद किया।

He waited for so long - First reaction of his father

