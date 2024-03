IND vs ENG, 5th Test: भारत 83 रन पीछे, नौ विकेट शेष, कुलदीप और अश्विन के बाद रोहित-यशस्वी ने अंग्रेज बॉलर को तोड़े, देखें हाइलाइट्स

Highlights 104 रन की तेजतर्रार साझेदारी करके भारत को शानदार शुरुआत दिलाई। एक विकेट चटकाए जिससे सभी 10 विकेट स्पिनरों के खाते में गए। अश्विन (51 रन पर चार विकेट) ने निचले क्रम को ध्वस्त किया।

IND vs ENG, 5th Test: बाएं हाथ के स्पिनर कुलदीप यादव के पांच और 100वां टेस्ट खेल रहे ऑफ स्पिनर रविचंद्रन अश्विन के चार विकेट से इंग्लैंड को 218 रन पर समेटने के बाद भारत ने पांचवें और अंतिम क्रिकेट टेस्ट के पहले दिन एक विकेट पर 135 रन बनाकर अपना पलड़ा भारी रखा। कप्तान रोहित शर्मा (83 गेंद में नाबाद 52, छह चौके, दो छक्के) और यशस्वी जायसवाल (58 गेंद में 57 रन, पांच चौके, तीन छक्के) ने अर्धशतक जड़ने के अलावा पहले विकेट के लिए 104 रन की तेजतर्रार साझेदारी करके भारत को शानदार शुरुआत दिलाई। दिन का खेल खत्म होने पर शुभमन गिल 26 रन बनाकर रोहित का साथ निभा रहे थे। भारत अब इंग्लैंड से सिर्फ 83 रन से पीछे है जबकि उसके नौ विकेट शेष हैं।

कुलदीप (72 रन पर पांच विकेट) ने इससे पहले पारी में चौथी बार पांच या इससे अधिक विकेट चटकाते हुए इंग्लैंड के शीर्ष और मध्य क्रम को समेटा तो वहीं अश्विन (51 रन पर चार विकेट) ने निचले क्रम को ध्वस्त किया। रविंद्र जडेजा (17 रन पर एक विकेट) ने भी एक विकेट चटकाए जिससे सभी 10 विकेट स्पिनरों के खाते में गए।

इंग्लैंड की ओर से सलामी बल्लेबाज जैक क्राउली (108 गेंद में 79 रन, 11 चौके और एक छक्का) शीर्ष स्कोरर रहे। अश्विन की तरह अपना 100वां टेस्ट खेल रहे जॉनी बेयरस्टो (18 गेंद में 29 रन), सलामी बल्लेबाज बेन डकेट (27), जो रूट (26) और बेन फोक्स (24) अच्छी शुरुआत का फायदा उठाने में नाकाम रहे। भारत को रोहित और जायसवाल की सलामी जोड़ी ने शानदार शुरुआत दिलाई।

रोहित ने मार्क वुड पर चौके से खाता खोलने के बाद इस तेज गेंदबाज की लगातार गेंदों पर छक्का और चौका मारा। रोहित को 20 रन के निजी स्कोर पर जेम्स एंडरसन की गेंद पर मैदानी अंपायर ने विकेट के पीछे कैच आउट करार दिया था लेकिन डीआरएस लेने पर उन्हें अपना फैसला बदलना पड़ा क्योंकि गेंद पैड से लगकर गई थी।

जायसवाल ने धीमी शुरुआत के बाद ऑफ स्पिनर शोएब बशीर का स्वागत चार गेंद में तीन छक्कों के साथ किया। जायसवाल ने बशीर पर लगातार दो चौकों के साथ 56 गेंद में अर्धशतक पूरा किया और 21वें ओवर में टीम का स्कोर 100 रन के पार पहुंचाया। वह हालांकि अगली गेंद पर एक और बड़ा शॉट खेलने की कोशिश में फोक्स के हाथों स्टंप हो गए।

रोहित ने भी बशीर की गेंद पर एक रन के साथ 77 गेंद में अर्धशतक पूरा किया। इससे पहले कुलदीप ने भारत को जोरदार वापसी दिलाई। मेहमान टीम ने 175 रन के स्कोर पर तीन विकेट गंवाए। इंग्लैंड का स्कोर तीन विकेट पर 175 रन से छह विकेट पर 175 रन हो गया। इंग्लैंड ने दूसरे सत्र में 94 रन जोड़कर छह विकेट गंवाए।

भारत अगर डीआरएस का सहारा लेता तो कुलदीप को सत्र की दूसरी गेंद पर ही क्राउली का विकेट मिल जाता। कुलदीप को हालांकि ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ा और उन्होंने ऑफ साइड से तेजी से अंदर की ओर स्पिन होती गेंद पर क्राउली का लेग स्टंप उखाड़ दिया। बेयरस्टो ने आक्रामक रवैया अपनाया लेकिन अधिक देर नहीं टिक सके।

वह दो छक्के और दो चौके मारने के बाद कुलदीप की गुगली पर विकेटकीपर ध्रुव जुरेल को कैच दे बैठे। इस समय टीम का स्कोर चार विकेट पर 175 रन था। जडेजा ने इसके बाद रूट और कुलदीप ने स्टोक्स (00) को पगबाधा किया। इन तीनों ने डीआरएस लिए और टीम ने तीनों डीआरएस गंवा दिए। अश्विन ने इसके बाद तीन गेंद के भीतर टॉम हार्टले (06) और मार्क वुड (00) को आउट करके इंग्लैंड का स्कोर आठ विकेट पर 183 रन किया और फिर चाय के बाद अपने दूसरे ओवर में फोक्स (24) और जेम्स एंडरसन (00) को चार गेंद के भीतर आउट करके इंग्लैंड की पारी को समेटा।

सुबह के सत्र में क्राउली ने भारतीय तेज गेंदबाजों का डटकर सामना करते हुए अर्धशतक जड़ा और लंच तक इंग्लैंड का स्कोर दो विकेट पर 100 रन तक पहुंचाया। उम्मीद के मुताबिक जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज की तेज गेंदबाजी जोड़ी ने क्राउली और बेन डकेट (58 गेंद में 27 रन) को परेशान किया लेकिन इंग्लैंड की सलामी जोड़ी भारतीय गेंदबाजों को 18 ओवर तक सफलता से महरूम रखने में सफल रही। अच्छी फॉर्म में चल रहे क्राउली ने अपने शॉट चयन में सावधानी बरती और तेज गेंदबाजों के खिलाफ कुछ शानदार कवर ड्राइव खेले।

अश्विन पहले बदलाव के रूप में गेंदबाजी करने आए जबकि 18वें ओवर में कुलदीप को गेंदबाजी के लिए लाया गया। शुरुआती पांच गेंद में दो चौके लगने के बावजूद कुलदीप गेंद को फ्लाइट करने से नहीं डरे और उन्हें इसका इनाम मिला जब डकेट बड़ा शॉट खेलने की कोशिश में गेंद को हवा में लहरा गए और गिल ने कवर से पीछे की ओर दौड़ते हुए शानदार कैच लपका।

क्राउली ने कवर ड्राइव खेलने के लिए सही गेंदों का चयन किया। डीआरएस के करीबी फैसले में बचने के बाद उन्होंने चौके के साथ श्रृंखला का अपना चौथा अर्धशतक पूरा किया। लंच के ठीक पहले कुलदीप ने इंग्लैंड को दूसरा झटका दिया जब ओली पोप (11) शॉट खेलने के लिए क्रीज से बाहर निकले लेकिन गुगली को चूक गए और जुरेल ने उन्हें स्टंप कर दिया।