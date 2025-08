IND vs ENG, 5th Test Day 5: प्लेयर ऑफ द मैच और भारत की जीत के नायक सिराज ने जीत के बाद क्या कहा

Highlights IND vs ENG, 5th Test Day 5: IND vs ENG, 5th Test Day 5: IND vs ENG, 5th Test Day 5:

IND vs ENG, 5th Test Day 5: इंग्लैंड के खिलाफ पांचवें टेस्ट में भारत की जीत के नायक मोहम्मद सिराज ने कहा कि मुझे हमेशा से खुद पर भरोसा था कि किसी भी स्थिति में टीम को जीत दिला सकता हूं। मैं बस यही सोच रहा था कि मुझे सही जगह पर गेंदबाजी करनी चाहिए। सिराज ने 5 मैच में 185.3 ओवर की गेंदबाजी की और 23 विकेट अपने नाम किया। सीरीज में 1113 गेंद डाली और सबसे अधिक विकेट लेने वाले खिलाड़ी हैं। इस दौरान 746 रन दिए। सच कहूँ तो, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं (ब्रुक) का कैच लपककर रस्सी पर पैर रख दूँगा। यह मैच बदलने वाला पल था। हाँ, मुझे हमेशा खुद पर भरोसा था कि मैं टीम के लिए ऐसा करूँगा। सच कहूँ तो, यह अद्भुत लग रहा है। हम पहले दिन से ही कड़ी टक्कर देना चाहते थे और यह परिणाम देखना शानदार है।

मोहम्मद सिराज ने कहा कि हमारी योजना इसे सरल रखने और एक ही जगह पर गेंद मारने की थी। आज जब मैं उठा तो मुझे विश्वास था कि मैं यह कर सकता हूँ। मैंने गूगल से एक तस्वीर ली और उसे अपने वॉलपेपर पर लगा लिया कि मैं यह कर सकता हूँ। अगर मैंने वह (ब्रुक) कैच ठीक से पकड़ लिया होता।

तो शायद हमें आज यहाँ आने की ज़रूरत ही न पड़ती। लेकिन ब्रुक ने वाकई शानदार खेला। यह दिल तोड़ने वाला पल था। वह बस मुझे गेंद को बीच में रखने के लिए कह रहे थे। अपने पिता को और यहाँ तक पहुँचने के लिए की गई आपकी कड़ी मेहनत को याद करो।